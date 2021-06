Sarah Engels: Baby-Geschlecht ausgeplaudert?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sarah Engels ihr zweites Kind erwartet. Doch nun gibt es einen Beef zwischen ihr und Oliver Pocher. Dabei hat der Comedian einfach das Geschlecht des Babys verraten. Hat er sich einfach nur verplappert oder was ist da dran?

Nachdem Sarah Engels schon mit Pietro Lombardi den gemeinsamen Sohn Alessio hat, kommt nun das zweite Kind mit Julian Büscher. Das Geschlecht weiß sie sogar schon. Das als es zum Beef zwischen Comedian Oliver Pocher und der Sängerin via Social Media kam, hat er kurzerhand das Geschlecht verraten.

Beef zwischen Sarah Engels und Oliver Pocher

Wenn etwas in den sozialen Netzwerken passiert, dann kann es schon mal passieren, dass man von Oliver Pocher einen kleinen Seitenhieb bekommt. Das ging schon mehreren Influencerinnen und Influencern so. Nun erwischte es Sarah Engels. Als sie Bilder von ihrer Hochzeit veröffentlichte, schoss der Comedian scharf gegen das junge Ehepärchen. ,,Sarah hat geheiratet und hat ein Video gepostet, bei dem ich erst dachte, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer hätten Regie geführt. So romantisch, so schöne Farben und solche tollen Sonnenuntergänge“, amüsierte er sich via Instagram. Anschließend verriet er sogar das Geschlecht des zweiten Babys von Sarah Engels. Ganz unverblümt sagte er, dass es ein Mädchen wird. Doch was steckt wirklich dahinter.

Hat er wirklich das Geschlecht verraten?

Natürlich zeigte sich die Sängerin sichtlich angefressen von Oliver Pochers Worten. ,,Von wie viel Neid und Missgunst kann ein Mensch eigentlich geprägt sein? Ich frage mich, auf der einen Seite wollen wir Hass und Mobbing stoppen, zeigen Initiative gegen Diskriminierung und appellieren, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen und sich aktiv gegen Cybermobbing zu positionieren“, so die 28-Jährige. Über den Leak des Babygeschlechts hatte sie gar nicht allzu viel zu sagen. ,,Ich wusste gar nicht, dass du nebenbei auch noch Gynäkologe bist, Oliver“, antwortete sie ganz trocken. Ob Oliver wirklich Informationen über das Babygeschlecht hat, kann man nur vermuten. Schon gelesen? Baby-Hammer: Sarah Engels ist schwanger!