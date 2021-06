Sarah Engels: Baby-Geschlecht enthüllt!

Sarah und Julian Engels haben nach ihrer Hochzeit die Baby-Bombe platzen lassen: Die Sängerin erwartet ein Kind! Sie ist bereits im fünften Monat schwanger – der beste Zeitpunkt also, nun auch das Geschlecht zu enthüllen.

Für Sarah Engels könnte es wohl kaum besser laufen. Die Sängerin hat vor einigen Wochen ihren Julian geheiratet. Nur wenige Tage nach der Hochzeitsnews verkündete die Sängerin die nächsten tollen Nachrichten: Das Paar erwartet Nachwuchs! Und die Schwangerschaft ist bereits fortgeschritten, denn sie ist bereits im fünften Monat.

Wird es ein Junge oder Mädchen?

Seitdem fragen sich die Fans: Wird es denn ein Junge oder Mädchen? Bisher hat sich Sarah Engels noch nicht zu dem Baby-Geschlecht geäußert – bis jetzt! Denn nun hat sie tatsächlich verraten, was es wird. Um kurz nach 12 Uhr am Samstagmittag hat es die ehemalige DSDS-Kandidatin enthüllt. „Es ist ein Mädchen. Mama, Papa und dein großer Bruder freuen sich auf dich, kleiner Engel“, schrieb Sarah Engels bei Instagram. Dazu postete sie zwei Bilder von sich und ihrem Mann mit Luftballons. Alessio bekommt also eine Schwester!

Alessio ist mittlerweile 6 Jahre alt. Und auch für ihn bricht eine neue Zeit an, denn schließlich wird er der große Bruder. Die Fans freuen sich jedenfalls riesig für das Paar. „Perfekt, der große Bruder wird seine kleine zauberhafte Schwester immer beschützen!“, „Herzlichen Glückwunsch an euch“ oder „Ach wie schön. Eine kleine Prinzessin“ schreiben die Follower in den Kommentaren. Schon gelesen? Baby-Hammer: Sarah Engels ist schwanger!