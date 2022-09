Sarah Brückner: Bein-Amputation bei X Factor-Star!

Sarah Brückner wurde durch „X Factor“ bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann gewann sie damals die Staffel. Die Sängerin musste jetzt jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr musste ein Beim amputiert werden.

Die Sängerin des Duos Mrs. Greenbird hatte für eine Fans jetzt eine krasse Horror-News: Bis vor wenigen Tagen lag Sarah Brückner im Krankenhaus. Dort musste eines ihrer Beine amputiert werden. Die 41-Jährige ist damals gefallen und hat sich ein Knie gebrochen, wie ihr Ehemann Steffen Brückner erklärte. Mit dem Rettungswagen kam sie dann sofort ins Krankenhaus. Welche weiteren gesundheitlichen Probleme sie hatte, ist nicht bekannt.

Emotionaler Post von Sarah Brückner

In einem emotionalen Post hat sich Sarah Brückner nun an ihre Fans gewandt. „Hi ihr Lieben, wie ihr vielleicht wisst, lag ich bis vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Was ihr noch nicht wisst: Mir wurde mein rechtes Bein amputiert. Für euch ist das jetzt sicher erstmal schockierend, ich hatte jedoch Zeit mich darauf vorzubereiten. Dahinter steckt eine sehr lange Geschichte und mittlerweile auch über 40 Operationen. Mein Unfall im Dezember und das lange, coronabedingte Aufschieben der OP haben dann leider ihr Übriges getan“, schreibt die Sängerin bei Instagram.

Und weiter heißt es darin: „Aber mir geht es den Umständen entsprechend wirklich prima. Nur mein Körper muss noch etwas heilen und es wird noch einige Zeit dauern bis ich mit der Anpassung einer Prothese beginnen darf. Ich schreibe es bloß um Irritationen zu vermeiden und euch evtl. Berührungsängste zu nehmen…“ Trotz der Umstände will Sarah Brückner weiter auftreten: „Denn nach langem Überlegen haben wir uns entschieden unser Konzert in Pforzheim am kommenden Samstag zu spielen (und alle weiteren auch…) Musik ist schließlich die beste Medizin! Ich bin noch ganz die Alte, sehe bloß erstmal etwas anders aus.“