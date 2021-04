Sarafina Wollny: Süße Liebeserklärung!

Das Reality-TV-Sternchen Sarafina Wollny ist mir ihren zwei Babys im Bauch super glücklich – und das bringt sie via Instagram mit einer tollen Liebeserklärung zum Ausdruck. Doch das ist noch nicht alles. Denn nun weiß man endlich auch den Entbindungstermin der 26-Jährigen.

Sarafina Wollny ist zurzeit einfach nur überglücklich – für sie könnte es zurzeit einfach nicht besser laufen. Und das zeigt sie auch öffentlich über soziale Netzwerke wie Instagram. Nun hat sie nämlich eine total süße Liebeserklärung gepostet. Ihre Fans waren völlig hin und weg von der Aktion. Auch der Entbindungstermin wurde verraten. So weit bis dahin ist es gar nicht mehr. Ob das Kinderzimmer schon fertig ist?

Liebeserklärung an ihre Babys

Erst vor zwei Wochen postete sie ein neues Baby-Update mit einem zuckersüßen Kommentar. ,,2 Wunder unterm Herzen. Die Zeit vergeht so schnell, es kommt mir vor, als hätten wir gerade erst erfahren, dass wir schwanger sind. Das Kinderzimmer ist fertig und wirklich soooo schön geworden, wir freuen uns, wenn ihr 2 leben in das Zimmer bringt. Ich könnte einfach den ganzen Tag im Kinderzimmer sitzen. Wir können glücklicher nicht sein, eure Tritte zu spüren, ist unbeschreiblich einfach ein Wunder”, schrieb sie unter das Instagram Reel. Natürlich war auch ihre Community von der Aktion hin und weg.

Entbindungstermin endlich bekannt

Endlich weiß man auch den Entbindungstermin. Dabei wurde er aber gar nicht von Sarafina selbst verraten. Mama Silvia hat nämlich das Datum ausgeplaudert. Natürlich ist es eine Sache, die ihre Fans total interessiert. Man will ja auch auf den neusten Stand sein und wissen, wann es endlich so weit ist. Nachdem ein User Familienoberhaupt Silvia nach dem Geburtstermin gefragt hatte, schrieb sie ihn als Antwort in eine Story. Es soll der 23. Juli 2021 ein. Schon gelesen? Sarafina Wollny: Geschlecht der Zwillinge enthüllt?