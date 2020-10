Sarafina Wollny: Sie verpasst ihrem Peter einen herben Schlag

Da hatte ihr Peter aber ordentlich zu schlucken: Sarafina Wollny hatte bei einer Instagram-Fragerunde eine schwere Entscheidung treffen müssen – und entschied sich gegen ihren Geliebten. Ob das einen Ehekrach nach sich zieht?

Dass Sarafina Wollny ein Herz für Tiere hat, dürfte jedem Fan bekannt sein. Doch bei einer Instagram-Fragerunde sorgte sie für eine echte Überraschung. Sie wurde nämlich vor die Wahl zwischen ihrem Mann und ihrem Hund gestellt. Für wen sie sich wohl entschieden hat?

Tiefe Bindung zu Feivel

Dass für Sarafina Wollny nicht nur ihr Mann Peter eine große Rolle spielt, hat man bei der Hochzeit letzten Jahres gesehen. Ihr Zwergspitz Feivel war nämlich ebenso ganz vorne mit dabei. Natürlich zeigt sie die tiefe Bindung zu ihrem geliebten Vierbeiner auch per Social Media. Da stellte ein Fan eine besonders schwere Frage. Für wen würde sie sich eher entscheiden? Peter oder Feivel

Die Qual der Wahl

Bei einer Fragerunde wurde das TV-Sternchen gefragt, für was sie sich eher entscheiden würde. Ihren Ehemann oder ihren geliebten Vierbeiner Feivel. Dabei entschied sie sich für ihren flauschigen Begleiter – ein Schlag ins Gesicht für ihren Ehemann Peter. „Haha, sorry Peter, das war aber auch eine gemeine Frage“, scherzte sie via Instagram. Natürlich waren auch viele Fans über die Entscheidung verblüfft. Aber immerhin war es ja nur eine Frage via Social Media und keine richtige Entscheidung. Da hat ihr Peter also nochmal Glück gehabt. Schon gelesen? Sylvana Wollny hat Mega-Zoff mit Sarah-Jane