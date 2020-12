Sarafina Wollny ist schwanger: So reagiert Mama Silvia!

Silvia Wollny hat kürzlich die Baby-Bombe platzen lassen: Einer ihrer Töchter ist schwanger! Doch wer erwartet denn nun eigentlich Nachwuchs? Das geheimnis wurde jetzt an Weihnachten endlich gelüftet.

Sarafina und Peter Wollny wünschen sich schon lange ein Baby – bisher bekamen die beiden jedoch noch kein Nachwuchs. Pünktlich zu Weihnachten hat das Paar die wunderbare Baby-News bestätigt: Sarafina ist tatsächlich schwanger! Die beiden können ihr Glück kaum fassen. “Zehn Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben. Ich liebe dich. Schon anderthalb Jahre davon mit vier Pfötchen, unserem Feivel. Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen”, schrieb die 25-Jährige in einem Post. Dazu hielt sie ein Ultraschallbild in die Kamera.

Silvia Wollny meldet sich zu Wort

Die Freude bei den Wollnys ist riesig – es ist wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für die Familie. Und vor allem Silvia Wollny ist mächtig stolz und freut sich riesig. “Wenn aus Liebe leben wird, dann trägt das Glück einen Namen. Ich habe mich so unendlich gefreut als ich diese Nachricht von euch bekommen habe. Das schönste Weihnachtsgeschenk. @sarafina_wollny & @peter.wollny2010 , ihr zwei habt lange auf diesen Moment gewartet umso besonderer ist es für euch. Wir sind stolz auf euch”, schrieb das Familienoberhaupt bei Facebook.

Die Fans freuen sich riesig für das Paar

Und auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich für das Paar. “Gänsehaut Moment. Ich wünsche den beiden alles erdenklich Gute auf der schönsten Reise Ihres Lebens und eine wunderschöne kugelzeit”, “Das ist so eine schöne Überraschung. Ich freue mich so von Herzen für euch zwei. Hab es so gehofft! Herzlichen Glückwunsch” oder “Herzlichen Glückwunsch liebe Sarafina und lieber Peter zur Schwangerschaft. Alles Liebe für euch, genießt die Zeit bis ihr beiden Eltern seid”, schreiben die User in den Kommentaren. Schon gelesen? Offiziell bestätigt: Sarafina Wollny ist schwanger!