Sarafina Wollny hat die Baby-Bombe platzen lassen! Die Tochter von Silvia Wollny erwartet erstmals Nachwuchs. Nun gibt die 25-Jährige weitere Details preis und verrät, in welchem Monat sie sich befindet.

Sarafina und Peter Wollny wünschen sich schon seit längerer Zeit endlich Kinder – geklappt hat das bisher noch nicht. “Wir wünschen uns auf jeden Fall Kinder. Und wenn es soweit ist, dann ist es soweit”, sagte der TV-Star noch 2019 im exklusiven Interview mit KUKKSI. Immer wieder wurde sie auch vo ihren Fans gefragt, ob sie denn schwanger sei. Das ist nun tatsächlich der Fall: Die Tochter von Silvia Wollny bekommt erstmals Nachwuchs.

Sarafina Wollny erwartet Nachwuchs

“10 Jahre gehen @peter.wollny2010 und ich jetzt gemeinsam durchs Leben, ich liebe dich. Schon anderthalb Jahre davon mit 4 Pfötchen, unserem Feivel. Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen, über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet. Ich kann es immer noch nicht fassen, ICH BIN SCHWANGER”, verkündete Sarafina Wollny pünktlich zu Weihnachten bei Instagram.

So verläuft die Schwangerschaft

Die Fans freuen sich riesig für das Paar, dass es endlich geklappt! Unter dem Post gab es unzählige Glückwünsche für das Paar. Und vor allem Silvia Wollny freut sich riesig: “Wenn aus Liebe leben wird, dann trägt das Glück einen Namen. Ich habe mich so unendlich gefreut als ich diese Nachricht von euch bekommen habe. Das schönste Weihnachtsgeschenk”, so das Familienoberhaupt. Die 25-Jährige hat nun weitere Details enthüllt. Bis der Sprössling das Licht der Welt erblicken wird, dauert es noch etwas: Sie befindet sich derzeit nämlich erst im dritten Monat. “Ich hatte die letzte Zeit viel mit Übelkeit zu kämpfen, aber das nehme ich gerne auf mich”, sagt sie gegenüber Promiflash. Doch die Schwangerschafts-Probleme nimmt Sarafina gerne in Kauf… Schon gelesen? Sarafina Wollny ist schwanger: So reagiert Mama Silvia!