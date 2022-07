Sarafina Wollny: Ihre beiden Kinder sind krank!

Oh weh! Schon wieder Sorgen um die Twins von Sarafina und Peter Wollny. Seit der Geburt gab es nämlich immer wieder mit dem Nachwuchs – und es will einfach nicht aufhören. Nun gibt es neue Probleme Ihre beiden Kids sind nämlich krank. Die junge Mama hat nämlich mal wieder ein paar Fragen ihrer Zuschauer beantwortet und dabei sehr viele Details verraten.

Das wünscht man einfach keinen Eltern. Sarafina und Peter Wollny kommen einfach mit Casey und Emory einfach nicht zur Ruhe. Beide haben immer wieder gesundheitliche Probleme. Nun gibt es mal wieder etwas, was den Eltern Sorgen bereitet, wie sie auf Instagram verraten hat.

Haushalt wird vernachlässigt

Regelmäßig macht Reality-Sternchen Sarafina Wollny Fragerunden, wo sie dann in ihrer Insta-Story auf die Fragen der Fans eingeht. Einige User wollten von ihr wissen, wie sie eigentlich so im Alltag klarkomme und wie es mit dem Haushalt läuft. Dabei gesteht sie offen, dass das nicht immer alles so klappt, wie sie es sich wünsche. „Es ist definitiv nicht immer alles einfach und perfekt“, verrät sie in einer Instagram-Story. Es würde auch immer mal etwas im Haushalt liegen bleiben. Meistens würden sie sich dann um die Dinge kümmern, wenn Casey und Emory schlafen würden. Teilweise würden sie sich mittlerweile sogar selbst etwas beschäftigen.

Casey und Emory sind krank

Doch schon wenn der Nachwuchs gesund ist, ist es mit dem Haushalt nicht immer leicht. Nun kommt noch hinzu, dass es Casey und Emory aber zurzeit gar nicht so gut gehe. Leider ist es auch keine Seltenheit mehr, dass die beiden krank sind. So habe Casey mit Husten zu kämpfen und Emory hat schon wieder Probleme mit den Ohren. Wirklich ernst ist die Angelegenheit aber zum Glück nicht und so werden sie sicher bald wieder gesund sein. Schon gelesen? Lavinia Wollny: Sie verrät Name und Geschlecht des Babys!