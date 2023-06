Sarafina Wollny gibt Schwangerschaftsupdate!

Sarafina Wollny im Baby-Glück! Die Tochter von Silvia Wollny verkündete im vergangenen Jahr, dass sie mit Peter erneut Nachwuchs erwartet. Die 28-Jährige befindet sich im Endspurt und bald dürfte ihr Sprössling das Licht der Welt erblicken. Nun gibt die TV-Persönlichkeit ein Schwangerschaftsupdate!

Mit Emory und Casey haben Sarafina Wollny und Peter bereits zwei Kinder, welche ihr ganzer Stolz sind. Die Zwillinge bekommen bald ein Geschwisterchen dazu. Denn Sarafina Wollny verkündete im Dezember 2022, erneut schwanger zu sein. Jetzt gibt die 28-Jährige ein Update zu ihrer Schwangerschaft.

Sarafina Wollny gibt Update zur Schwangerschaft

Sarafina Wollny war beim Frauenarzt und berichtet ihren Fans über den Besuch. In einer Instagram-Story schreibt sie, dass es dem Baby gut gehe. „Das Baby ist jetzt ungefähr 45-46 Zentimeter groß, hat ein Gewicht von circa 2.200 Gramm. Wir sind happy, der Doktor ist happy, dem Baby geht’s gut, alles ist gut“, so die 28-Jährige in dem sozialen Netzwerk.

Dennoch hat sie in der Schwangerschaft mit einem Problem zu kämpfen. „Ich habe genauso wie bei den Zwillingen in der Schwangerschaft mit Eisenmangel zu kämpfen", gibt die Tochter von Silvia Wollny zu. Deshalb nimmt sie Eisentabletten – jedoch ist Sarafina Wollny skeptisch, dass das etwas hilft. Denn bei den Zwillingen hat sich erst nach der Schwangerschaft eine Besserung eingestellt. Dennoch sind Sarafina Wollny und Peter mega happy und können es kaum erwarten, ihr Sprössling demnächst in den Händen zu halten.