Sarafina Wollny: Geschlecht der Zwillinge enthüllt?

Bald ist es endlich soweit: Reality-Star Sarafina Wollny erwartet schon ganz gespannt ihre Zwillinge. Nun war sie endlich wieder beim Frauenarzt. Überglücklich verrät sie ihren Fans ein paar interessante Details. Plaudert sie dabei auch über das Geschlecht der beiden?

Schon lange hatten Sarafina und ihr Peter einen Kinderwunsch. Nun geht er endlich bald in Erfüllung. Durch eine künstliche Befruchtung ist Sarafina nämlich schwanger geworden und das gleich doppelt. Die beiden erwarten nämlich Zwillinge. Das Geschlecht der beiden wollten sie bisher aber noch nicht verraten. Werden sie es jetzt endlich tun, nachdem sie gemeinsam erneut beim Frauenarzt waren?

Sarafina Wollny leidet unter starken Schmerzen

Natürlich ist eine Schwangerschaft etwas Tolles und auch schon lange der gemeinsame Wunsch des jungen Ehepärchens. Und dieser soll auch bald endlich wahr werden. Doch eine Schwangerschaft hat nicht immer nur schöne Seiten. So leidet Sarafina unter krassen Schmerzen. ,,Die beiden Bauchzwerge machen richtig Randale im Bauch”, sagt die 26-Jährige in ihrer Story. Scheinbar geht es ihr während der Schwangerschaft nicht ganz so gut, denn Sarafina leidet an Rückenschmerzen. Dennoch steckt sie den Kopf nicht in den Sand und bleibt optimistisch: “Es ist ein wunderschönes Gefühl, die beiden immer wieder zu merken”, erzählt sie ihren Fans in einer Instagram-Story.

Verraten sie das Geschlecht der Zwillinge?

Nun waren sie also mal wieder beim Frauenarzt. Und es gibt Neuigkeiten, die die 26-Jährige ihren Fans natürlich nicht vorenthalten möchte. Die beiden Säuglinge sollen laut Sarafina 32 cm groß sein und rund 706 und 724 Gramm wiegen. Ob es ein Mädchen, ein Junge oder vielleicht sogar beides wird, wollte sie aber noch nicht verraten. Via Instagram hat sie zwar schon die neusten Ultraschallbilder hochgeladen, doch das Geheimnis des Geschlechts wird sie scheinbar erst später verraten. Vielleicht wenn sie geboren wurden? Es soll nämlich auch für die werdenden Eltern eine Überraschung sein. Schon gelesen? Estefania Wollny: So krass hat sie sich verändert!