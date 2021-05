Sarafina Wollny: Darum trägt sie keinen Ehering mehr!

Endlich gibt es von dem TV-Sternchen wieder ein neues Update. Dabei verrät sie ihren Followern, wie es mit der Schwangerschaft vorangeht und warum sie ihren Ehering nicht mehr trägt. Wie Mutti Silvia Wollny verraten hat, ist es Ende Juli ja schon so weit. Dann soll der Nachwuchs da sein.

Der Traum einer kleinen Familie erfüllt sich bald für die 26-Jährige Sarafina Wollny – und das sogar doppelt. Sie und ihr Ehemann Peter erwarten nämlich Zwillinge. Voller Freude verrät sie ihren Fans immer neue Updates und auch jetzt hat sie sich wieder zu Wort gemeldet.

Neues Bild sorgt für Freude

Via Instagram Sarafina Wollny mal wieder ein neues Pic hochgeladen. Darauf sieht man den kugelrunden Bauch, der jetzt schon im achten Monat ist. ,,Hello 8. Monat“, schrieb sie als Kommentar unter das Bild und setzte mit einer süßen Liebeserklärung fort. ,,Wir freuen uns, euch bald kennenzulernen, mit euch Hand in Hand durchs Leben zu gehen, zu sehen, wie ihr ausseht.“ Natürlich waren die Fans der beiden gleich völlig hin und weg. Doch warum trägt sie eigentlich keinen Ehering mehr?

Sarafina Wollny trägt keinen Ehering mehr

In ihrer Story spricht sie über ihre Schwangerschaft. Dabei gibt es aber nicht nur gute Seiten. So leidet sie immer noch unter Wasser in den Füßen. ,,Das ist leider immer noch da. Es ist irgendwie an einem Tag extrem, dann den nächsten Tag geht es wieder etwas. Das ist irgendwie einfach total komisch. Ich habe schon viele Tipps von euch bekommen und auch viele Sachen schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Aber irgendwie geht das schon! Meine Turnschuhe passen mir zumindest wieder, aber in meine Hausschuhe passe ich nicht mehr rein", erzählt die 26-Jährige. Und auch ihren Ehering kann sie nicht mehr tragen. Er wurde ihr nämlich zu eng. In ihrer Instagram-Story meinte sie, dass es sich sehr ungewohnt anfühle, ihn nicht mehr zu tragen und freut sich schon darauf, ihn endlich wieder am Finger zu haben.