Sarafina Wollny: Baby-Hammer! Sie ist wieder schwanger

Schon wieder Nachwuchs bei den Wollnys! In den vergangenen Monaten und Jahren ist die TV-Familie immer größer geworden. Nun gibt es die nächsten Baby-News rund um die Großfamilie.

Lavinia Wollny bekam erst im März ein Baby und ist derzeit erneut schwanger. Und auch Loredana bekam ein Kind. Doch nun bekommt eine weitere Wollny-Tochter noch ein Baby – und zwar Sarafina! Die süße Baby-Bombe hat sie an Weihnachten platzen lassen.

Sarafina Wollny erwartet wieder Nachwuchs

„Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser drittes Weihnachtswunder. Wir sind überglücklich und einfach dankbar. Emory (1) und Casey (1) werden große Brüder 2023“, schrieb Sarafina Wollny bei Instagram. „Wunder geschehen genau dann wenn du am wenigsten damit rechnest“, heißt es in dem Post weiter. Sie selbst kann ihr Glück kaum fassen. Sie postete dazu einen süßen Schnappschuss – mit einem Kissen, welche den Namen ihrer Zwillinge tragen sowie einem Ultraschallbild in der Mitte.

Die Fans freuen sich für das Paar

Schon zuletzt haben Fans immer wieder spekuliert, ob nicht Sarafina Wollny wieder schwanger ist. Die Fans freuen sich für die Familie. „Herzlichen Glückwunsch euch beiden, alles alles Gute für euer Wunder und euch“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Herzlichen Glückwunsch Liebes 🍀 Freue mich sehr für euch 🥰 Wunderschöne Nachrichten“, schreibt ein weiterer Follower. Schon gelesen? Loredana Wollny: Das Baby ist da!