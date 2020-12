Sarafina Wollny: Schlimme Ehe-Krise mit Peter!

Bei RTLZWEI starten am 6. Januar 2021 die neuen Folgen von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!”. Zwischen Sarafina und Peter herrscht dicke Luft, denn der erste Hochzeitstag war eine Katastrophe. Peter will seiner Frau nun beweisen, dass er sie immer noch liebt und legt sich mit Unterstützung der gesamten Wollny-Sippe mächtig ins Zeug.

Ehekrise bei Sarafina und Peter! Seit zehn Jahren sind die beiden bereits zusammen – und eigentlich glücklich. Doch ein Jahr nach der großen Traumhochzeit scheint in der Ehe der Wurm drin zu sein. Sarafina bemängelt, dass sich Peter nicht mehr so viel Mühe gibt und sich zu wenig Zeit für die Beziehung nimmt. Denn auch wenn sie ihren ersten Hochzeitstag kürzlich im Urlaub verbracht haben, war an dem Tag außer einem romantischen Abendessen von Peters Seite nichts geplant. Das hat Sarafina extrem enttäuscht, denn sie hätte einfach mehr erwartet.

Sarafina und Peter streiten sich heftig

Die Folge: Der Haussegen hängt gewaltig schief. Das junge Ehepaar gerät immer häufiger in Streitigkeiten, was auch Silvia und dem Rest der Familie nicht verborgen bleibt. Daher versuchen sie zu vermitteln und den beiden aus der Krise zu helfen. Schließlich kommt Peter dank Unterstützung von Silvia und dem Rest der Familie auf die Idee, zur Wiedergutmachung und Versöhnung den Hochzeitstag mit Sarafina noch einmal gebührend nachzufeiern und seine Liebste zu überraschen.

Er hofft, seiner Frau mit vielen kleinen, besonders romantischen Aktionen und Gesten zu beweisen, dass sich an seinen Gefühlen zu ihr nichts geändert hat. Aber was denkt Peter sich mit Hilfe der Familie aus – und wie kommt das Ganze bei Sarafina an? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!”. Schon gelesen? Sarafina Wollny ist schwanger: So reagiert Mama Silvia!