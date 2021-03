Sara Kulka: Zusammenbruch im Krankenhaus!

Sara Kulka geht es gesundheitlich nicht gut! Im Januar erlitt die ehemalige Kandidatin von “Germany’s next Topmodel” eine Panikattacke im Supermarkt und im März hatte die Beauty panische Angst vor einer Corona-Infektion. Nun muss sie den nächsten Tiefschlag verkraften!

Oh je! Was ist nur bei Sara Kulka los? Bei der Beauty scheint es in diesem Jahr einfach nicht rund zu laufen. Einige Fans hatten sich bereits Sorgen um das Model gemacht, denn bei Instagram gab es am Donnerstag keinen einzigen Post der Blondine – für die Influencerin ist das ziemlich ungewohnt. Denn mehrmals täglich gibt es neue Updates oder auch Gewinnspiele von Sara Kulka in dem sozialen Netzwerk.

Sara Kulka bricht im Krankenhaus zusammen

Nun ist auch der Grund klar: Sara Kulka war im Krankenhaus und erlitt dort einen Zusammenbruch! Das teilte die Ex-GNTM-Kandidatin ihren Fans in einer Story mit. “Ihr Lieben, von mir kam bisher nichts, weil ich im Krankenhaus war. Ich bin zusammengebrochen. Jetzt aber wieder zu Hause und mir geht es von Stunde zu Stunde besser”, schrieb sie in einem kurzen Statement. Was genau passiert ist, hat die Blondine nicht verraten. Ihr gehe es aber mittlerweile wieder gut und befindet sich zu Hause – die Klinik konnte sie daher wohl zeitnah wieder verlassen. Den Tag danach hat sie offenbar mit ihren Töchtern Matilda und Annabell im Bett verbracht.

Es gibt aber noch ein anderes Problem: Das Klinikpersonal habe offenbar die Schweigepflicht gebrochen und über ihren Zustand gesprochen. “Sollte dies an die Presse gelangen, werde ich definitiv rechtliche Schritte einleiten”, zeigt sich Sara Kulka aufgebracht. Und dann stellt sie auch noch klar: “Natürlich mache ich hier vieles öffentlich, aber darüber bestimme ich ganz alleine, wie weit ich gehe und wie weit eben nicht.” Sara Kulka leidet laut eigenen Angaben seit einiger Zeit an Panikattacken und Depressionen – sie hatte damals sogar darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen.