Samuel Bartz: So hübsch ist die Freundin von BTN-Malte!

Bis zum Jahr 2017 war Samuel Bartz bei “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen und verkörperte die Rolle des Malte. In der Serie hat er Berlin verlassen und ging nach Thailand – aber was macht der Darsteller eigentlich heute?

Malte sorgte bei “Berlin – Tag & Nacht” immer mal wieder für Zoff und ist absolut nicht auf den Mund gefallen. Mit seinem Vater Theo geriet er auch immer wieder aneinander – nicht immer kamen die beiden miteinander klar. Doch später hat sich Malte entschlossen, die Stadt zu verlassen und gemeinsam mit Theo nach Thailand zu gehen – damit ist Samuel Bartz aus der Serie ausgestiegen.

So ging es nach BTN weiter

Seit seinem Serien-Aus bei “Berlin – Tag & Nacht” ist er als Influencer sehr erfolgreich und hat allein bei Instagram mehr als 130.000 Follower. “Ich habe meine eigene Firma gegründet und bin als Influencer immer noch tätig”, erklärte Samuel Bartz im Jahr 2018 im exklusiven Interview mit KUKKSI. Damals sprach er auch über TV-Pläne: “Ich bin an einigen TV-Projekten involviert. Es gibt auch was Konkretes, aber dazu darf ich noch nichts sagen.” Ein Comeback bei “Berlin – Tag & Nacht” konnte er sich damals zumindest nicht vorstellen – aber das könnte sich vielleicht auch irgendwann wieder ändern.

Samuel Bartz zeigt seine Freundin

Doch auch privat scheint es für den Hottie richtig gut zu laufen! Samuel Bartz ist nämlich in festen Händen. Der ehemalige Soap-Darsteller postetet immer wieder Schnappschüsse mit seiner Freundin. Und auch seine Fans freuen sich riesig für ihn. “Hast du eine hübsche Freundin” oder “Ich wünsche euch ganz viel Glück”, schreiben die User in den Kommentaren. Und auch immer wieder macht er ihr eine süße Liebeserklärung: “Zusammen gegen den Rest der Welt”, schreibt Samuel Bartz in einem Post. Schon gelesen? Katrin Hamann: BTN-Peggy spricht erstmals über ihren Freund!

“Berlin – Tag & Nacht” kannst du schon eine Woche vor Ausstrahlung HIER bei TVNOW anschauen!*

*Affiliate Link