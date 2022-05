Er ging in eine Schule und schoss wild um sich: Salvador Ramos hat ein schreckliches Blutbad in Texas angerichtet! Der 18-Jährige erschoss 19 Kinder – aber was ist eigentlich über den Attentäter bekannt? KUKKSI fasst alle Infos zusammen.

19 Kinder und zwei Erwachsene sind bei dem Massaker an einer Schule in Texas ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger stürmte den Unterricht an der Robb Elementary School in Uvalde und schoss mit zwei Waffen wild um sich. Bei dem Schützen handelt es sich um Salvador Ramos und soll dort selbst zur Schule gegangen sein. Doch wer ist der Amokschütze eigentlich?

Salvador Ramos tötete 19 Menschen

Bevor er das Blutbad in der Schule anrichtete, tötete er zuvor seine Großmutter. Das Motiv des Killers ist bisher noch völlig unklar. In den sozialen Netzwerken kündigte er aber davor ein Attentat an. Er schlug vor, „dass Kinder aufpassen sollten“, wie Senator Roland Gutierrez laut US-Medienberichten mitteilte. „Texaner im ganzen Bundesstaat trauern um die Opfer dieses sinnlosen Verbrechens und um die Gemeinde Uvalde. Cecilia und ich trauern um diesen schrecklichen Verlust und wir fordern alle Texaner auf, zusammenzukommen, um allen, die leiden, unsere unerschütterliche Unterstützung zu zeigen“, sagte Gouverneur Greg Abbott in einem Statement.

Salvador Ramos soll ein Jahr in einem Wendy Uvalde gearbeitet haben, wie die New York Times berichtet. Vor rund einem Monat habe er dort gekündigt. Uvalde hat etwa 16.000 Einwohner und ist der Regierungssitz des Landkreises Uvalde. Die Stadt liegt etwa 75 Meilen von der Grenze zu Mexiko entfernt. Es war der schlimmste Amoklauf in Texas seit vielen Jahren – der Bundesstaat steht seit dem Massaker unter Schock. Schon gelesen? Massaker in Texas: Amok-Schütze tötet 19 Kinder an Grundschule!