Salons öffnen: Diese Regeln gelten beim Friseur!

Die Haare wachsen immer weiter? Doch nun scheint ein Ende der Corona-Mähne in Sicht! Ein Friseurbesuch war in den vergangenen Monaten aufgrund des Lockdowns undenkbar. Doch nun dürfen die Salons wieder öffnen – jedoch unter sehr strengen Hygieneauflagen.

Splissige Spitzen, lange Haare oder der Schnitt ist mittlerweile komplett herausgewachsen – besonders Girls mit langen Haaren oder aufwenidigen Friseuren hatten es in den vergangenen Wochen nicht einfach. Denn ein Friseurbesuch war aufgrund des Lockdowns nicht möglich. Zwar gelten die strengen Regeln bis mindestens 7. März 2021 weiter – Friseure dürfen aber schon eher öffnen.

Diese Regeln gelten beim Friseur

Schon vor dem Lockdown waren die Regeln sehr streng – die Haare mussten beispielsweise selber gewaschen oder geföhnt werden und auch der Mund-Nasen-Schutz muss die ganze Zeit getragen werden. Diese Regeln gelten auch weiterhin. Mit der Öffnung der Salons gelten aber nochmal strengere Hygienevorschriften.

Friseur*innen müssen eine medizinische Maske tragen. Eine Schutzbrille wird dann Pflicht, wenn man den Kunden sehr nahe ans Gesicht kommt.

Welchen Mundschutz die Kunden im Salon tragen müssen, richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland.

Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person, die sich im Raum befindet.

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist weiterhin einzuhalten. Wenn das nicht möglich ist, müssen weitere Schutzermaßnahmen erfolgen.

Werden Getränke angeboten, werden Hygienemaßnahmen wie Handschuhe oder Handdesinfektion empfohlen.

Mitarbeiter und Kunden sollten sich die Hände waschen und desinfizieren und auch regelmäßige Lüftungen sollte durchgeführt werden. In den Salons wird ein kontaktloses Bezahlen bevorzugt wie mit einer EC-Karte – das ist aber keine Pflicht. Ob oder wie die Kundendaten dokumentiert werden, richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland. In einigen Bundesländern dürfen ab dem 1. März 2021 auch wieder Gartencenter oder Baumärkte öffnen. Der nächste Corona-Gipfel findet am 3. März 2021 statt – dann werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über weitere Maßnahmen oder Lockerungen beraten.