Saison-Opening vom Megapark findet online statt

Die Openings auf Mallorca fallen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus – auf den Megapark trifft das nicht ganz zu. Der Party-Komplex rockt trotzdem die Party – und das ganze im Netz! Denn das Saison-Opening lässt der Megapark nämlich online steigen.

„Wir freuen uns riesig euch mitteilen zu dürfen, dass wir für euch am 10. Mai 2020 ab 12:00 Uhr eine Megapark-Opening-Streamshow veranstalten. Ihr werdet alle eure Stars und Sternchen in einem Party Stream auf unserem TWITCH Kanal sehen können. Ihr dürft euch auf die besten Act´s, Shows, die coolsten Songs und tolle Aktionen freuen“, schreibt der Megapark auf seiner Facebook-Seite.

Bei dem Opening sind alle Megapark-Künstler am Start. „Das wird eine Mega Sause! Unsere Saison Opening Streamshow ist so gut wie komplett! Freut auch auf eine riesen Anzahl von Künstlern, Interviews, Gewinnspiel und vieles mehr. Eine Streamshow wie es sie noch nie gegeben hat! Moderiert von Isi Glück und DJ Chris Deluxe live von Mallorca und zur Unterstützung „Blümchen“ als Co-Moderatorin“, so der Party-Komplex in einem weiteren Post.

Diese Stars sind beim Opening dabei

Mickie Krause

Jürgen Drews

Isi Glück

Lorenz Büffel

Honk

Almklausi

Julian Benz

Ingo ohne Flamingo

Julia Buchner

Lucas Cordalis

Darius & Finlay

Sixx Paxx

Marc Terenzi

Die Autohändler

Markus Becker

Scarlet Flair

Anny

Ina Colada

Michael Fischer

Carina Crone

Minni Rock

Wo kann man das Saison-Opening vom Megapark sehen?

Es sind noch viele weitere Stars dabei – unter anderem wurde Pietro Lombardi als Überraschungsgast bekanntgegeben. Das Saison-Openinh vom Megapark kannst du auf dem Twitch-Kanal unter https://bit.ly/twitchmegapark verfolgen.