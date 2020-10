Sängerin Lana Del Rey sorgt für Entsetzen bei Fans

Der Sängerin sorgt für einen echten Aufreger bei ihren Fans. Maskenpflicht gibt es auch in den USA – doch die Sängerin nahm es nicht so ernst. Statt einer wirklich schützenden Maske, nahm sie einen Designer-Mundschutz mit Fischnetz. In einem Instagram-Post zeigte sie stolz, wie fleißig sie ihre Bücher für ihre Fans unterschreibt. Doch in den Kommentaren darunter ging es nur noch um den Mundschutz. Viele ihrer Fans konnten das gar nicht nachvollziehen und regten sich wahnsinnig darüber auf.

Das Coronavirus hat die USA mit am stärksten erwischt. Dort sind schon jetzt mehrere Hunderttausende Menschen an der Pandemie gestorben. Genau deshalb ist es dort wichtig, alle Schutzmaßnahmen einzuhalten – und das gilt besonders für Menschen, die ein großes Vorbild für viele andere sind. Die Künstlerin Lana Del Rey sah das aber nicht so eng und posierte mit einem Fischnetz-Mundschutz – und traf sich mit Fans

Was hat sie sich dabei nur gedacht?

Mehr als 17 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Lana Del Rey hat auf Social Media-Plattformen eine riesige Community – und das vor allem in den Vereinigten Staaten. Doch dass sie ein Vorbild für so manchen Teenager ist, hat sie scheinbar vergessen. Als sie nämlich einen Instagram-Post macht, hat sie nur einen Fischnetz-Mundschutz auf, um sich vor der Verbreitung des Covid-19 zu schützen – und das, obwohl noch viele andere im gleichem Raum sind. Ihre Fans waren darüber richtig entsetzt. Plötzlich dreht es sich nicht mehr um die Bücher, die von ihr persönlich unterschrieben worden sind, sondern nur noch um den Mundschutz.

So reagierten ihre Fans

Doch was für viele noch viel schlimmer war: Sie traf sich mit dieser Maske auch noch mit Fans. Das ging für viele zu weit. Viele fragten natürlich, was das für eine Maske sein soll oder ob es ihr Ernst sei, so etwas zu tragen, während man mit vielen Fans Kontakt hat. So schrieben Nutzer: ,,lana please wear a real mask i’m begging you be safe” (Lana, bitte trage eine richtige Maske, um dich selbst zu schützen). Ob sie aus diesem Fehler gelernt hat?