Sängerin Camryn Magness (†26) verstirbt bei E-Scooter-Unfall

Traurige Nachrichten aus der Musikbranche: Camryn Magness ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Die junge Sängerin kam bei einem E-Scooter-Unfall ums Leben.

Schon zu Beginn ihrer Karriere arbeitete die aufstrebende Künstlerin mit großen Stars zusammen. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, ist Camryn Magness aufgrund eines Unfalls mit einem E-Scooter ums Leben gekommen. Nach dem Vorfall erlag sie ihren schweren Verletzungen, wie „People“ berichtet. Genaue Details zum Unfallhergang sind jedoch nicht bekannt.

„Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern“

Mittlerweile hat sich auch ihre Familie zu Wort gemeldet. „Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern, einer strahlenden Kraft, deren Stimme, Charme und fröhlicher Geist so viele Menschen berührt haben“, heißt es in einem Statement.

„In der Stille zwischen den Wellen wird ihre Erinnerung auftauchen – hell, kühn, unvergessen. Ruhe im endlosen Blau, unser süßes Mädchen. Du wirst tief geliebt und für immer in Ehren gehalten“, schreiben ihre Angehörigen. Camryn Magness sei ein Mensch mit „furchtloser Energie und grenzenloser Freundlichkeit“ gewesen.

Besonders tragisch: Sie starb kurz vor ihrer Hochzeit. „Gemeinsam schmiedeten sie Pläne für eine Zukunft voller Freude, Partnerschaft und Möglichkeiten – nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für ihre geliebten Hunde Brooklyn und Zeppelin“, heißt es in einem Nachlass.

Die Sängerin hatte eine beeindruckende Karriere hinter sich. Im Alter von acht Jahren schickte sie ein Demoband an ihren zukünftigen Manager. Mit ihrer Band „Blessed by a Broken Heart“ arbeitete sie nur ein Jahr später an ihrem ersten Song. Im Laufe ihrer Karriere stand sie mit zahlreichen großen Stars auf der Bühne – darunter Greyson Chance, Cody Simpson, One Direction und Fifth Harmony. Nach mehreren Singles folgte mit „Love Maps“ ihr erstes Album im Jahr 2021.