Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Sängerin Camryn Magness (†26) verstirbt bei E-Scooter-Unfall

    gepostet am

    Camryn Magness
    Instagram / camrynrocks

    Traurige Nachrichten aus der Musikbranche: Camryn Magness ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Die junge Sängerin kam bei einem E-Scooter-Unfall ums Leben.

    Schon zu Beginn ihrer Karriere arbeitete die aufstrebende Künstlerin mit großen Stars zusammen. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, ist Camryn Magness aufgrund eines Unfalls mit einem E-Scooter ums Leben gekommen. Nach dem Vorfall erlag sie ihren schweren Verletzungen, wie „People“ berichtet. Genaue Details zum Unfallhergang sind jedoch nicht bekannt.

    „Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern“

    Mittlerweile hat sich auch ihre Familie zu Wort gemeldet. „Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern, einer strahlenden Kraft, deren Stimme, Charme und fröhlicher Geist so viele Menschen berührt haben“, heißt es in einem Statement.

    Christina Bitner
    Fitness-Influencerin Christina Bitner verstirbt mit nur 41 Jahren

    „In der Stille zwischen den Wellen wird ihre Erinnerung auftauchen – hell, kühn, unvergessen. Ruhe im endlosen Blau, unser süßes Mädchen. Du wirst tief geliebt und für immer in Ehren gehalten“, schreiben ihre Angehörigen. Camryn Magness  sei ein Mensch mit „furchtloser Energie und grenzenloser Freundlichkeit“ gewesen.

    Besonders tragisch: Sie starb kurz vor ihrer Hochzeit. „Gemeinsam schmiedeten sie Pläne für eine Zukunft voller Freude, Partnerschaft und Möglichkeiten – nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für ihre geliebten Hunde Brooklyn und Zeppelin“, heißt es in einem Nachlass.

    Die Sängerin hatte eine beeindruckende Karriere hinter sich. Im Alter von acht Jahren schickte sie ein Demoband an ihren zukünftigen Manager. Mit ihrer Band „Blessed by a Broken Heart“ arbeitete sie nur ein Jahr später an ihrem ersten Song. Im Laufe ihrer Karriere stand sie mit zahlreichen großen Stars auf der Bühne – darunter Greyson Chance, Cody Simpson, One Direction und Fifth Harmony. Nach mehreren Singles folgte mit „Love Maps“ ihr erstes Album im Jahr 2021.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023