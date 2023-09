Russisch Roulette: Gefährlicher Sex-Trend unter Jugendlichen!

Es gibt viele Sex-Trends. Doch auf was Teenies jetzt abfahren, ist einfach nur extrem gefährlich: „Russisch Roulette“ sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen und sorgt weltweit für Entsetzen.

Immer mehr Jugendliche stehen auf „Russisch Roulette“. Die Teenager sind meist auf Partys, betrinken sich und danach kommt es zum Sex. Dabei bilden Mädchen einen Kreis und hocken sich auf den Boden. Die Girls haben mit mehreren Jungs dann Geschlechtsverkehr. Besonders schlimm daran ist, dass einer der Jungs den HI-Virus hat. Welcher es ist, wissen die Mädels nicht. Und es wird dabei nicht verhütet! Der Kick besteht darin, dass man sich dabei mit HIV infizieren kann – oder eben nicht.

Die Jungs dürfen aber nicht zum Höhepunkt kommen. Wer es dennoch tut, fliegt raus und darf nicht mehr teilnehmen. Dennoch besteht die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren. Zwar werden angeblich blaue Pillen verteilt, welche vor einer HIV-Ansteckung schützen sollen, wie das Magazin Equinox berichtet – diese haben laut Experten jedoch keine Wirkung. Bei „Russisch Roulette“ können sich die Kids nicht nur Geschlechtskrankheiten holen, sondern auch schwanger werden. Dass man sich bei dem Sex-Trend mit HIV infizieren kann, scheint die Teenies kaum abzuschrecken.

Angst vor HIV bei der jüngeren Generation zurückgegangen

„Russisch Roulette“ hat sich in den vergangenen Jahren sehr verbreitet. Krankenhäuser in Barcelona haben berichtet, dass sie um die 100 Infizierte am Tag behandeln – durch „Russisch Roulette“ habe die Anzahl stark zugenommen. Nicht nur HIV, sondern auch andere Geschlechtskrankheiten verbreiten sich durch den Trend. Der Hype zeigt auch, dass die Angst bei der jüngeren Generation vor einer HIV-Ansteckung abgenommen habe. Erschreckend: 24 Prozent der 15- bis 25-Jährigen haben laut einer Umfrage der WHO keine Angst vor dem HI-Virus. Zwar gebe es gegen HIV mehrere Therapien, aber dennoch handelt es sich um eine gefährliche Krankheit, welche nicht heilbar ist und man sein Leben lang mit sich trägt.