Christina Drechsler: RTLZWEI-Star stirbt mit nur 41 Jahren!

Christina Drechsler ist tot. Die Schauspielerin wurde nur 41 Jahre alt. Bereits als Teenagerin stand sie vor der Kamera. Ihr Schauspielkollege Sabin Tambrea hat die traurige Todesnachricht bestätigt und wendet sich mit einem emotionalen Post an die Fans.

Die Schauspielerin stand bereits im frühen Teenageralter vor der Kamera. Im Alter von nur 41 Jahren ist Christina Drechsler jetzt verstorben, wie Sabin Tambrea in einem herzeireßenden Insta-Post mitteilt. „Ach Christina. So viele hast du verzaubert, mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel. Deiner Selbstaufgabe für das Unerreichbare, wonach wir alle streben, solange unsere Flügel noch nicht von der Realität gestutzt worden sind“, beginnt er seinen Post.

Christina Drechsler wurde durch RTLZWEI-Format bekannt

„Deine Flügel hast du bis zuletzt behalten, mögen sie dich auf deiner Reise so sanft tragen, wie du unsere Bewunderung zum schweben gebracht hast, durch unzählige, unvergessliche Theateraugenblicke. Gute Reise. Christina Drechsler 1982-2023“, schreibt der Schauspieler bei Instagram weiter. Bekannt wurde Christina Drechsler durch das RTLZWEI-Format „Alle zusammen, jeder für sich“.

Nach dem Abitur studierte Schauspielkunst an der Hochschule. Später war sie in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – dazu zählten „In aller Freundschaft“, „Polizeiruf 110“ oder „Stromberg“. Für ihre Rolle in „Die Unsichtbare“ war Christina Drechsler im Jahr 2012 für den Filmpreis nominiert. Sie stand vor allem auch für das Theater auf der Bühne und ergatterte ein festes Engagement beim Berliner Ensemble.