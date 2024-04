RTL zieht die Reißleine: Schwiegertochter gesucht fliegt aus dem Programm!

Katerstimmung bei RTL: Die letzte Ausgabe von „Schwiegertochter gesucht“ versank im Quoten-Keller. Nun zieht der Sender die Reißleine und schmeißt die Kuppelshow sofort aus dem Programm.

„Schwiegertochter gesucht“ war damals ein Erfolgs-Hit mit Vera Int-Veen. Nach ihrem Aus wurde die Sendung kurzzeitig eingestellt – später feierte die Kuppelshow mit Angela Finger-Erben ihr Comeback. Doch damit ist schon wieder Schluss: Die Show fliegt sofort aus dem Programm.

RTL schmeißt „Schwiegertochter gesucht“ aus dem Programm

Der Grund? Offenbar die miserablen Quoten! Denn „Schwiegertochter gesucht“ ist vor allem am vergangenen Sonntag regelrecht eingebrochen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 6,7 Prozent ziemlich dürftig aus, wie DWDL berichtet. Nur 1,02 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Die Werte liegen deutlich unter Senderschnitt.

Grund ist da wohl zu geringe Zuschauerinteresse

„Eine wichtige Info in eigener Sache: Schwiegertochter gesucht wird ab sofort nicht mehr im TV bei RTL laufen. Stattdessen werden euch Martin Rütter und seine süßen Hundewelpen mit ‚Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter‘ den Sonntagabend bei RTL versüßen“, teilte der Sender auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show mit.

Martin Rütter soll es nun richten

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für die Fans von „Schwiegertochter gesucht“: Die Folgen werden zwar nicht mehr bei RTL ausgestrahlt, aber sind bei dem Streamingdienst RTL+ in voller Länge verfügbar. „Die neuen Folgen mit unseren sympathischen Söhnen findet ihr von nun an wöchentlich exklusiv auf RTL+“, schreiben die Verantwortlichen in den sozialen Netzwerken.

Bereits ab dieser Woche soll es Martin Rütter richten – die Hunde-Dokus laufen zumindest am Sonntagnachmittag extrem gut und haben ein hohes Zuschauerinteresse. Ob diese auch am Vorabend punkten können, bleibt abzuwarten. Ob es nochmal eine neue Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ geben wird, ist aufgrund der schlechten Quoten eher unwahrscheinlich.