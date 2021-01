RTL verschiebt DSDS und Dschungelshow

Seit dem vergangenen Freitag flimmert die neue Staffel von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” bei RTL über die Bildschirme. Die Show läuft täglich um 22:15 Uhr auf dem Sender. Doch nun ändert der Sender sein Programm: Neben der Dschungelshow wird auch die neue Folge von “Deutschland sucht den Superstar” verschoben.

Bei RTL sollte am Dienstag um 20:15 Uhr die neue Folge von “Deutschland sucht den Superstar” laufen und direkt im Anschluss die Dschungelshow. Doch der Programmablauf wird etwas durcheinander gewirbelt: Am Dienstag findet nämlich der Corona-Gipfel statt, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über strengere Maßnahmen beraten werden und der Lockdown in die Verlängerung geht. Deshalb nimmt RTL zur besten Sendezeit eine Sondersendung ins Programm, um über die Beschlüsse zu informieren.

Sondersendung wegen Corona-Gipfel

Nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise sendet RTL das “RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise – Lockdown wird verlängert”. Die 15-minütige Sondersendung informiert über die Beschlüsse und zeigt, welche Verschärfungen auf die Menschen im Land zukommen. Moderatorin Charlotte Maihoff ordnet die Maßnahmen unter anderem mit dem Virologen Prof. Hendrik Streeck, Vizekanzler Olaf Scholz sowie weiteren Schalt-Gästen ein.

DSDS und Dschungelshow starten 15 Minuten später

Fans von “Deutschland sucht den Superstar” und “Ich bin ein Star – die große Dschungelshow” müssen aber keinesfalls auf die beliebten Shows verzichten. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich einfach nur um 15 Minuten. DSDS beginnt demnach erst um 20:30 Uhr, die Dschungelshow um 22:30 Uhr. In der gestrigen Folgen sind Schauspielerin Bea Fiedler, “Prince Charming”-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz in das Tiny House eingezogen. Das Dreier-Gespann muss in der kommenden Episode zur zweiten Prüfung antreten. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Gewusst? ER ist die deutsche Stimme von Dr. Bob!