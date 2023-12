RTL Turmspringen: Diese 21 Promis sind dabei!

Das wird eine hochspannende Show: Am Freitag, 12. Januar 2024 wagen erneut 21 furchtlose Stars beim „RTL Turmspringen“ den Sprung ins kalte Wasser. Zudem gibt’s ein spektakuläres Comeback von Thorsten Legat und René Casselly, die beide verletzungsbedingt im letzten Jahr ausscheiden mussten.

Wer traut sich bis auf den 10-Meter-Turm? Das spritzige Sport-Event wird ab 20:15 Uhr live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen. Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann führen erneut durch die unterhaltsame Prime Time-Liveshow. Das erfolgreiche „RTL Turmspringen“ findet bereits zum dritten Mal statt!

Bei keinem Sport-Event liegen Kunst und Qual, Schönheit und Scheitern, Waschbrett und Wampe so nah beieinander. Nackte Angst trifft dabei auf nackte Haut. Was hier zählt, ist der Sprung in die Tiefe, nur geschützt von einem Fetzen Stoff und der eigenen Gänsehaut. Wagemutige Prominente treten in einem Einzel- und Synchronwettbewerb gegeneinander an – allein auf sich gestellt oder mehr oder weniger perfekt abgestimmt im Team. Ihr Sprung wird anschließend von qualifizierten Schiedsrichtern bewertet. Zuvor gilt: Hartes Training für den Sieg. Die Springerinnen und Springer werden im Vorfeld von erfahrenen Coaches trainiert – dabei natürlich immer von Kamerateams begleitet!

Diese Stars sind beim „RTL Turmspringen“ dabei

Zico Banach, Reality-Star

Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

René Casselly, Zirkus-Artist

Marco Cerullo, Model und Reality-Star

Sam Dylan, Reality-Star

Zoe Lätizia Flindris, Curvy-Model

Fabian Hambüchen, ehemaliger Kunstturner

Benni Grams, “Ninja Warrior”

Jenny Grassl, “Love Island”

Vanessa Grassl, “Love Island”

Ben Heinrich, “Unter uns”

Paco Herb, Reality-Star

Kim Hnizdo, Siegerin “Germany‘s Next Topmodel“ Staffel 11

Aurelia Lamprecht, Influencerin und Reality-Star

Nico Legat, “Temptation Island”

Thorsten Legat, Fußballtrainer und Reality-Star

Valentin Lusin, “Let’s Dance”

Mariia Maksina, “Let’s Dance”

Valea Scalabrino, “Unter uns”

Ada Theilken, “Ninja Warrior”

Jacky Wruck, Siegerin “Germany‘s Next Topmodel“ Staffel 15