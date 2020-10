Streit, Emotionen und Wutausbrüche: Im “Sommerhaus der Stars” geht es derzeit ordentlich rund. In den vergangenen Wochen lief die Show auch mmittwochs – doch damit ist nun Schluss! KUKKSI verrät, warum die beliebte Sendung jetzt nur noch sonntags läuft.

Die diesjährige Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” hat es ordentlich in sich! Zwischen den Stars flogen ordentlich die Fetzen: Erst sorgten Georgina Fleur und ihre Freund Kubilay Özdemir für ordentlich Zündstoff. Und dann erhitzte auch der Einzug von Eva Benetaou die Gemüter – besonders bei Andrej Mangold und Jennifer Lange.

RTL zeigt Fußball an diesem Mittwoch

Selten hat eine Staffel der beliebten Show so sehr polarisiert, wie in diesem Jahr. Und Fans freuen sich immer Mittwochs auf eine neue Folge – doch in dieser Woche schauen die Zuschauer in die Röhre. Denn künftig läuft das “Sommerhaus der Stars” nämlich nur noch einmal in der Woche – und zwar am Sonntag. In dieser Woche zeigt RTL am Mittwoch keine neue Folge, denn der Sender zeigt Fußball: Ab 20:15 Uhr läuft nämlich das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Türkei.

Sommerhaus läuft künftig nur noch sonntags

Die nächste Folge von “Das Sommerhaus der Stars” läuft also erst an diesem Sonntag. Und das wird auch erstmal so bleiben! Denn künftig zeigt RTL die neuen Folgen von “Das Sommerhaus der Stars” nämlich NUR noch sonntags – auch, wenn sich die Zuschauer an den Sendeplatz am Mittwoch mittlerweile gewöhnt haben dürften. Doch den Sendeplatz nimmt ab dem 14. Oktober eine andere Sendung ein: Dann wird nämlich die neue Staffel von “Die Bachelorette” ausgestrahlt. In der Show buhlen 20 Single-Hotties um Melissa Damilia, welche die große Liebe sucht. Zwar läuft das “Sommerhaus der Stars” künftig also nur noch einmal in der Woche – das bedeutet aber nicht, dass es langweilig wird. Denn auch in der kommenden Folge fliegen zwischen den Promi-Paaren wieder die Fetzen. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.