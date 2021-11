Hinter der Serie „Unbreakable“ von RTL steckte eigentlich ein ganz interessantes Konzept und auch die Trailer dafür machten neugierig. Doch jetzt kam der Programm-Hammer! „Unbreakable“ wurde schon nach der ersten Folge aus dem Programm geworfen! Warum wurde die Ausstrahlung beendet?

Das lief aber echt ganz anders als geplant. Schon nach der ersten Folge von „Unbreakable“ ist Schluss! Die Serie wurde aus dem Programm gestrichen und nicht mehr ausgestrahlt. Warum das so ist und wie du dennoch die restlichen Folgen sehen kannst, verrät dir KUKKSI.

Darum wurde die Serie aus dem Programm gestrichen

Wenn eine Serie nur sehr geringe Einschaltquoten hat, dann kann es schnell passieren, dass ein Projekt komplett abgesetzt wird. So ist es nun auch mit „Unbreakable“ passiert. Laut dem Magazin DWDL soll die erste Folge bei der Zielgruppe von 14- bis 49-Jährigen gerade einmal auf einen Marktanteil von 5,4 Prozent gekommen sein. Das ist für den Sender RTL viel zu wenig. Das lag vermutlich aber nicht nur an der Serie selbst, sondern auch an dem krassen Reboot von „TV Total“, welches zur gleichen Zeit ausgestrahlt und sein Comeback feierte.

So kannst du die restlichen Folgen sehen

Damit nicht alles umsonst produziert wurde, werden die Folgen zumindest noch in einer Online-Mediathek angeboten. „Die Abrufzahlen bei RTL+ sind […] ermutigend und so können wir als streamender Broadcaster auch die nächsten Kapitel der ungewöhnlich emotionalen Erfahrungen unserer zehn mutigen Prominenten bei RTL+ fortführen", sagte eine Sprecherin des Senders nach Anfrage von DWDL.