RTL kickt Primetime-Show sofort aus dem Programm!

In den vergangenen Wochen lief die Musikshow „Zeig uns deine Stimme“ bei RTL. Doch nach nur drei Folgen ist Schluss: Da das Zuschauerinteresse zu gering war, kickt der Sender das Format nach nur drei Folgen aus dem Programm.

Erst vor einigen Wochen ging „Zeig uns deine Stimme“ bei RTL. Die Show wurde immer sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. In „Zeig uns deine Stimme“ musste ein prominentes Rateteam herausfinden, ob die Teilnehmer tatsächlich gut singen können, ohne deren Stimmen zu hören. Fans der Sendung schauen künftig aber in die Röhre: Der Sender nimmt die Show nach nur drei Folgen aus dem Programm.

„Zeig uns deine Stimme“ fliegt aus dem Programm

Grund dafür sind die zu schlechten Quoten. „Zeig uns deine Stimme“ erreichte auf dem Sendeplatz nicht mal einen zweistelligen Marktanteil und konnte sich nur schwer gegen den „Tatort“ in der ARD oder den Blockbustern auf ProSieben durchsetzen. In der Zielgruppe kam die Show zuletzt auf nur noch 5,5 Prozent – das ist zu wenig für denn Sonntagabend.

RTL zeigt sonntags wieder Spielfilme

Das Konzept kam bei den Zuschauern aber nicht an. Das hat nun Konsequenzen: Der Sender zieht die Reißleine und will sonntags nun künftig wieder auf Spielfilme setzen. Bereits am kommenden Sonntag läuft der Spielfilm „Skyscraper“, am 21. August strahlt der Sender „Marvel’s The Avengers“ aus und eine weitere Woche später „Inferno“. Ab dem September setzt RTL dann aber wieder auf Shows am Sonntagabend: Zunächst feiert „Die 100.000 Mark Show“ ihr Comeback und auch „Das Sommerhaus der Stars“ wird später auf dem Sendeplatz gezeigt. Schon gelesen? DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury, Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!