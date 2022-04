Seit dieser Staffel sitzt Florian Silbereisen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Der Schlagerstar hat für die erste Live-Show einen prominenten Gastjuror geholt: Thomas Anders wird hinter dem Jurypult sitzen!

Seit der ersten Staffel war Dieter Bohlen bei DSDS dabei. Nun kommt der andere Teil von „Modern Talking“: Florian Silbereisen hat Thomas Anders als Gastjuror in die erste Live-Show geholt! „Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent. Und wir beide sind ein eingespieltes, aber sehr gegensätzliches Team – das wird bestimmt lustig mit Thomas“, sagt Florian Silbereisen in der Bild-Zeitung.

Thomas Anders kommt in die DSDS-Jury

Florian Silbereisen hat dann auch verraten, weshalb Thomas Anders der perfekte Juror ist: „Er hat das geschafft, wovon alle DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten träumen: Er wurde wirklich zum Superstar! Er weiß, was man als Superstar mitbringen und aushalten muss.“ Und weiter: „Ich hatte mir gewünscht, dass die Jurys in den Live-Shows wieder wie in den Anfangszeiten von DSDS aus vier Mitgliedern besteht. Und dieser Wunsch geht nun mit wechselnden Gast-Juroren in Erfüllung.“

Live-Shows starten am Samstag

Nach dem Casting und dem Recall stehen ab dem kommenden Samstag die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ an. In den Shows kämpfen die besten 10 Sängerinnen und Sänger um den Sieg. Das Finale der Castingshow steigt am 7. Mai 2022 bei RTL. Insgesamt gibt es vier Live-Shows, wo die Kandidaten ihr Können vor einem Millionenpublikum unter Beweis stellen müssen. Schon gelesen? DSDS 2022: Diese Top 10-Kandidaten stehen in den Live-Shows!