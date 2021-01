RTL erklärt: Darum wurde Nina Queer aus der Dschungelshow geschmissen!

Eigentlich sollte Nina Queer bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” teilnehmen. Doch daraus wird nichts mehr: Der Sender hat die Draq-Queen aus dem Cast geschmissen! Stattdessen wird Sam Dylan nun in die Sendung nachrücken – aber was war passiert?

Der „Prince Charming“ -Kandidat Sam Dylan ersetzt die bereits als Teilnehmerin angekündigte Nina Queer bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. RTL hat nun die genauen Gründe für die Entscheidung erklärt. “Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ‚Hitler-Transe‘ nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten. Dies haben wir im entsprechenden Vorgehen bei DSDS klar gezeigt. Hier gibt es keine Grauzone. Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als bloße Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten”, sagt Senderboss Jörg Graf.

Rassismus-Vorwürfe gegen Nina Queer

Die Berliner Dragqueen, Entertainerin und Buchautorin Nina Queer (35) musste sich 2017 Rassismus-Vorwürfen stellen zu ihren Aussagen in Zusammenhang mit einem homophoben Angriff in Kreuzberg, von denen sie sich anschließend distanziert hat. Mit ihrer späteren Äußerung „Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe“ hatte sie in einem Interview erneut für Aufsehen und Kritik gesorgt.

Sam Dylan rückt in die Show nach

Sam Dylan wird deshalb anstelle von Nina Queer als Kandidat in der neuen Show „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" mitwirken. 2019 nahm Dylan an der ersten Staffel von „Prince Charming" teil, aus der er in der fünften Folge freiwillig ausstieg. Im Dezember 2019 machte er im Showfinale des Bachelor-Spin-Offs „Bachelor in Paradise" die Liebe zum Kandidaten Rafi Rachek öffentlich. Dieser outete sich zuvor in der Show als homosexuell. RTL und TVNOW zeigen "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live.