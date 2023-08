„Roter Blitz“ (Tren de Sóller) auf Mallorca: Fahrpläne, Tickets & Route – alle Infos für Urlauber!

Du suchst auf Mallorca ein besonderes Erlebnis? Mit einem im Jahr 1912 eingeweihten Holzzug können Urlauber in die Vergangenheit reisen. Dabei kann man eine atemberaubende Landschaft der Sierra Norte genießen. Fahrpläne, Tickets und die Route – KUKKSI Mallorca verrät alle Infos.

Eigentlich ist Mallorca nicht für Bahnverbindungen bekannt – eher Busse werden als öffentliches Nahverkehr genutzt. Insgesamt hat die Insel nämlich gerade mal nur zwei Bahnverbindungen – Palma-Inca und Palma-Manacor. Dann gibt es aber auch noch den Tren de Sóller, welcher auch „Roter Blitz“ genannt wird. Es handelt sich dabei um keine Bahn, welche einen schnell von A nach B bringen soll. Sondern viel mehr um ein Reiseerlebnis. Von dem alten Zug kann man eine atemberaubende Landschaft genießen – vom Landesinneren, bis hin zum Gebirge und traumhaften Stränden. Die Strecke ist rund 28 Kilometer lang und dauert rund eine Stunde. Die Einheimischen fahren eher weniger mit dem Zug oder kennen diesen sogar nicht mal – aber vor allem bei Touristen ist das eine Attraktion. Rund eine Million Urlauber zieht der „Rote Blitz“ im Jahr an.

Die Fahrpläne

Der Zug fährt von Palma de Mallorca ab und liegt in unmittelbarer Nähe zum unterirdischen Busbahnhof. Es gibt zwischen Palma und Sóller eine Zwischenstation – und zwar Bunyola. Es handelt sich dabei um eine Kleinstadt im Nordwesten der spanischen Balearen-Insel Mallorca.

Abfahrt in Palma

10:10 Uhr – 10:35 Uhr Bunyola – 11:10 Uhr Sóller

– 10:35 Uhr Bunyola – 11:10 Uhr Sóller 10:50 Uhr – 11:15 Uhr Bunyola – 11:50 Uhr Sóller

– 11:15 Uhr Bunyola – 11:50 Uhr Sóller 12:15 Uhr – 12:40 Uhr Bunyola – 13:15 Uhr Sóller

– 12:40 Uhr Bunyola – 13:15 Uhr Sóller 13:30 Uhr – 13:55 Uhr Bunyola – 14:30 Uhr Sóller

– 13:55 Uhr Bunyola – 14:30 Uhr Sóller 15:10 Uhr – 15:35 Uhr Bunyola – 16:10 Uhr Sóller

– 15:35 Uhr Bunyola – 16:10 Uhr Sóller 19:40 Uhr – 20:05 Uhr Bunyola – 20:40 Uhr Sóller

Abfahrt in Sóller

09:00 Uhr – 09:25 Uhr Bunyola – 10:00 Uhr Palma

– 09:25 Uhr Bunyola – 10:00 Uhr Palma 10:50 Uhr – 11:15 Uhr Bunyola – 11:50 Uhr Palma

– 11:15 Uhr Bunyola – 11:50 Uhr Palma 12:15 Uhr – 12:40 Uhr Bunyola – 13:15 Uhr Palma

– 12:40 Uhr Bunyola – 13:15 Uhr Palma 14:00 Uhr – 14:25 Uhr Bunyola – 15:00 Uhr Palma

– 14:25 Uhr Bunyola – 15:00 Uhr Palma 17:15 Uhr – 17:40 Uhr Bunyola – 18:15 Uhr Palma

– 17:40 Uhr Bunyola – 18:15 Uhr Palma 18:00 Uhr – 18:25 Uhr Bunyola – 19:00 Uhr Palma

– 18:25 Uhr Bunyola – 19:00 Uhr Palma 18:30 Uhr – 18:55 Uhr Bunyola – 19:30 Uhr Palma

– 18:55 Uhr Bunyola – 19:30 Uhr Palma 19:30 Uhr – 19:55 Uhr Bunyola – 20:30 Uhr Palma

Wie viel kosten die Tickets?

Eine Fahrt von Palma nach Sóller oder umgekehrt kostet 18 Euro. Bucht man zwei Fahrten – also die Hin- und Rückfahrt – liegt der Preis bei 25 Euro. Will man in Sóller auch die Straßenbahn benutzen kostet ein Ticket pro Person insgesamt 32 Euro. Wenn man eine Fahrt nach Bunyola von Palma oder Sóller bucht, muss man 9 Euro bezahlen – bei Hin und Rückfahrt werden 15 Euro fällig. Die Tickets sind an den Bahnhöfen in Palma und Sóller erhältlich, diese kann man aber auch online bestellen.

Was Urlauber sonst noch wissen müssen

Am Aussichtspunkt Pujol d’en Banya macht die Bahn einen rund zehnminütigen Halt. Dort können Fahrgäste aussteigen und die traumhafte Landschaft genießen und fotografieren. Mehr als 400 Höhenmeter überwindet die Bahn und passiert 13 Tunnel in der wunderschönen Gebirgslandschaft. In Sóller selbst kann man die Straßenbahn hinzubuchen – diese fährt zum historischen Hafen und auf den Felsen dahinter hat man einen atemberaubenden Blick zum Meer.