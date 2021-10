Roseanne: Das macht das Serien-Pärchen heute!

Die Serie „Roseanne“ hat mittlerweile einen richtigen Kultstatus. Das erste Mal wurde sie in Deutschland im Jahr 1990 ausgestrahlt. Das ist schon über 30 Jahre her! Dabei steht das Ehepärchen Roseanne und Daniel Conner Vordergrund. Gespielt werden sie von Roseanne Barr und John Goodman. Doch was machen die beiden Hauptdarsteller eigentlich heute?

Schon vor vielen Jahrzehnten gab es im US-amerikanischen Fernsehen eine Menge Serien. Doch nur die wenigsten haben es zu uns über den Atlantik geschafft. Darunter ist auch die Serie „Roseanne“, welche auch bei uns sehr gut ankam und mittlerweile einen richtigen Kultstatus hat. Die Karrieren der beiden Hauptdarsteller hätten nicht verschiedener laufen können.

Was wurde aus Roseanne Barr?

Die Serie „Roseanne“ war für die Schauspielerin die erste Serie. Ihr Debüt gelang ihr damals sehr gut. Sie spielte nämlich direkt 9 Jahre lang die Hauptrolle und schaffte damit auch einen gewissen Durchbruch. Roseanne Barr wurde gefragter und spielte in den Folgejahren noch so in einigen Serien und Filmen mit. Allerdings schaffte sie nie den ganz großen Durchbruch. In der jüngeren Vergangenheit beschädigte sie sehr stark ihren Ruf und damit auch ihre Karriere. Im Jahr 2018 fiel sie nämlich durch rassistische Äußerungen auf. Dazu kamen dann noch im vergangenen Jahr wilde Verschwörungstheorien. Seit 2015 war sie weder an Filmen noch an Serien beteiligt.

Das macht John Goodman heute

Im Gegensatz zu seiner Kollegin kann der Schauspieler John Goodman einige Rollen mehr verzeichnen, die er gespielt hat und schaffte es dabei sogar auf die ganz große Bühne. Allerdings begann seine Karriere auch schon vor „Roseanne" und war wirklich in sehr vielen Filmen und vereinzelt auch in Serien zu sehen. Unter anderem erlangte er große Berühmtheit durch „Cars", „Hangover" und „Transformers". Bis heute ist der 69-Jährige in Filmen zu sehen. Zuletzt allerdings im Jahr 2019 in dem Film „Captive State".