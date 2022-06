Rose Leslie spricht offen über die Alkoholsucht von Kit Harington

Der Schauspieler Kit Harington hatte eine bewegte Vergangenheit. So war er nämlich alkoholsüchtig, was erst vor wenigen Monaten ans Licht kam. Normalerweise lebt er nämlich eher zurückgezogen. Nun spricht seine Ehefrau Rose Leslie über die Sucht und ihren Mann. Wie sie selbst wohl mit dem Thema umgeht?

Auch Promipaare haben Probleme, die aber oftmals gar nicht bemerkt, weil sie nie ans Licht kommen. So war Kit Harington abhängig von Alkohol – mittlerweile aber trocken. Der 35-Jährige hatte es selbst erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht. Nun äußert sich auch seine Frau zu dem Thema.

Rose Leslie und Kit Harington

Schon seit 2012 sind Rose Leslie und Kit Harington ein Paar. Die beiden waren übrigens beide am Set von „Game of Thrones“, wo sie sich kennenlernten. Fünf Jahre später folgte die Verlobung, welche per Anzeige in der britischen Zeitung The Times bekannt gegeben wurde. Schließlich heirateten sie 2018. Das Familienglück wurde dann im Winter 2020/21 perfekt. Die beiden bekamen einen gemeinsamen Sohn. Allerdings sind nahezu keine Details dazu bekannt.

Rose Leslie spricht über Alkoholsucht

Erst kürzlich hatte die 35-Jährige ein Interview mit Haper’s Bazaar. Darin stellte sie klar, dass es für ihren Ehemann sehr wichtig sei, dass er sich als Suchtkranker zu bekennen. Zwar stehe sie ihm zur Seite, aber er würde entscheiden, ob er wieder zur Flasche greife. ,,Keine noch so gute Bemutterung wird ihn davon abhalten können, das zu tun, was er tun will. Ich möchte mir diesen Druck nicht auferlegen. Er trägt die Verantwortung für sein Verhalten“, meint die Britin. Um über die Sucht hinwegzukommen, habe ihm die Gruppe der Anonymen Alkoholiker sehr geholfen. ,,Ohne Therapie wäre er jetzt in einem ganz anderen psychischen Zustand“, vermutet sie. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars sind komplett abgestürzt