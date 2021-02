Romina Palm: GNTM-Girl will Kinder mit Stefano Zarrella!

Romina Palm ist Kandidatin der diesjährigen Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Bisher konnte sie Heidi Klum auf ganzer Linie überzeugen. Doch nicht nur ihre Karriere, sondern auch privat läuft es bestens für die Beauty. Denn die 21-Jährige ist mit Stefano Zarrella glücklich vergeben und spricht nun sogar über Kinder.

Die Kandidatin ist bei GNTM ein absoluter Liebling von Heidi Klum und auch bei der Community im Netz total beliebt. Romina Palma nimmt in der Show auch kein Blatt vor den Mund. “Ich werde ‘Germany’s Next Topmodel’ 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt”, erklärte die Schönheit in einem Interview mit ProSieben.

Schlagzeilen macht Romina Palm nicht nur mit ihrer Teilnahme bei “Germany’s next Topmodel”, sondern auch mit ihrem Freund – dieser ist nämlich kein Unbekannter. Es handelt sich dabei um Stefano Zarrella – er ist der Bruder von Giovanni Zarrella. In den sozialen Netzwerken zeigt das Paar immer wieder, wie glücklich sie sind und posten zahlreiche Schnappschüsse. Bei einer Instagram-Fragerunde hat das Nachwuchsmodel auch über Kinder gesprochen. “Wir beide sind uns auf jeden Fall sicher, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren schwanger werden wollen”, erklärte Romina Palm.

Das Paar will sich damit aber Zeit lassen – die beiden wollen abwarten, wie sich ihre Karrieren derzeit entwickeln. Romina verriet auch, dass die beiden sich voll vertrauen können. “Das haben wir uns aber auch erarbeitet, denn anfangs waren wir beide schon sehr eifersüchtig – mittlerweile aber gar nicht mehr. Ich vertraue ihm blind”, meint die Beauty weiter. Wie weit Romina Palm in dem Modelformat kommt, wird sich die nächsten Wochen zeigen. ProSieben zeigt “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Romina hat einen berühmten Freund!