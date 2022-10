Robbie Coltrane: Hagrid-Darsteller aus Harry Potter ist tot!

Mit den „Harry Potter“-Filmen wurde er weltberühmt. In seiner Rolle als Hagrid spielte sich Robbie Coltrane in die Herzen der Zuschauer. Nun ist der Schauspieler im Alter von 72 Jahren verstorben.

Die traurige Todesnachricht teilte seine Agentur mit. Zwar feierte der Schauspieler mit „Harry Potter“ seinen Durchbruch, aber er war auch in anderen Filmen zu sehen – so beispielsweise auch in „James Bond“, wo er den ehemaligen KGB-Agent Valentin Dimitrovich Zukovsky verkörperte.

Die Todesursache ist noch nicht bekannt

In der Nähe von seinem Wohnort im schottischen Larbert verstarb Robbie Coltrane in einem Krankenhaus, wie sein Agent gegenüber Deadline mitteilte. Bereits in den vergangenen Jahren war der Schauspieler gesundheitlich angeschlagen. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Geboren wurde Robbie Coltrane am 30. März 1950 in Rutherglen. Nach seiner Ausbildung trat er damals als Comedian in diversen Clubs auf. Als Border Guard in der BBC-Miniserie „The Lost Tribe“ hatte der Schauspieler im Jahr 1980 seinen ersten Fernsehauftritt. Danach wirkte er in Produktionen wie „The Comic Strip Presents“, „Blackadder“ und „Saturday Night Live“ mit. In der Zeit war er bereits in Kinofilmen wie „Hilfe, die Amis kommen“ und „Henry V.“ mit. Neben der „harry Potter“-Trilogie machte er sich mit seiner Rolle in der Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“ einen Namen, wo er von 1993 bis 1996 zu sehen war. 1995 und 1999 war er in „James Bond“-Filmen zu sehen, in acht „Harry Potter“-Filmen war er danach zu sehen und es folgten weitere Blockbuster wie „From Hell“ (2001), „Van Helsing“ oder „Ocean’s 12“ (beide 2004).