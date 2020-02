Riverdale-Schock: Diese beiden Stars hören auf!

Für die Fans von „Riverdale“ dürfte das ein krasser Schock sein! Die dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie ging an den Start, die vierte wurde bereits bestätigt. Doch nun wurde enthüllt: Zwei beliebte Charaktere werden das Format verlassen!

„Riverdale“ ist einer der erfolgreichsten Produktionen bei Netflix und hat eiune riesige Fanbase. Doch die Community muss sich von zwei Stars der Serie bald verabschieden. Marisol Nichols verkörpert in „Riverdale“ die Rolle der Mutter von Veronica. Doch nun bestätigt die Schauspielerin: Sie wird der Serie den Rücken kehren.

Marisol Nichols bestätigt Ausstieg

„Ich hatte eine unglaubliche Zeit dabei, Hermione Lodge zum Leben zu erwecken und mit meiner erstaunlichen Besetzung zu arbeiten, die zur Familie wurde. […] Wir haben wirklich die besten Fans aller Zeiten. Ich freue mich auf das nächste Kapitel und freue mich auf die Zukunft“, sagt Marisol Nichols gegenüber TVLine.

Skeet Ulrich verlässt ebenfalls die Serie

Und auch ein weiterer Charakter wird „Riverdale“ verlassen. Skeet Ulrich verkörperte den Vater von Cole Sprouse alias Jughead, FP Jones, in der Teenie-Show. „Ich bin unglaublich dankbar für die Freundschaften, die ich bei Riverdale geschlossen habe, und ich werde es vermissen, alle jeden Tag zu sehen. Ich bin stolz darauf, Teil einer so talentierten Gruppe von Menschen zu sein, vor und hinter der Kamera. Aber ich habe beschlossen, dass es Zeit für mich ist, andere kreative Möglichkeiten zu erkunden“, sagt der Schauspieler.

So geht es nach Riverdale weiter

Nach dem Ende von „Riverdale“ haben beide Darsteller einige Projekte am Start: Skeet Ulrich wird in dem Film „Bios“ an der Seite von Tom Hanks zu sehen sein und auch in der Serie „#FreeRayShawn“ spielt er mit. Marisol Nichols spielt in dem Horrorfilm „Spiral“ mit Samuel L. Jackson und Chris Rock mit.