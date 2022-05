Richard Karn: Was macht der Serien-Star heute?

Der Schauspieler Richard Karn wurde vor allem durch seine Rolle als Albert „Al“ Borland in „Hör mal, wer da hämmert“ bekannt. Es war gleichzeitig seine erste Rolle und somit sein Debüt. Dadurch verschaffte er sich direkt sehr große Aufmerksamkeit. Allerdings endete die Serie schon 1999. Was der US-amerikanische Darsteller wohl heute macht? Immerhin ist das schon fast 25 Jahre her.

Das ist Richard Karn

Er wurde am 17. Februar 1956 in Seattle geboren. Das liegt im US-amerikanischen Bundesstaat Washington. Seine Karriere begann relativ spät. So feierte er sein großes Debüt erst mit 35 Jahren. Das war im Jahr 1991. Dafür war es allerdings umso besser. Denn mit seiner Rolle als „Al“ in der Serie „Hör mal, wer da hämmert“ wurde er weltbekannt. In den USA war er in seiner sehr aktiven Zeit deutlich mehr zu sehen, als im deutschsprachigen Fernsehen. Richard Karn heiratete Tudi Roche, welche eine Kollegin von ihm war. Sie spielte nämlich auch in der Serie mit und verkörperte eine der Schwestern von Jil Taylor. 1992 wurde er zudem Vater und bekam einen Sohn.

Was macht der Schauspieler heute?

Auch wenn er sein Debüt spät feierte und mittlerweile auch schon 65 Jahre alt ist – so ist ein Karriereende für ihn noch lange nicht in Sicht. So wurden einige Produktionen mit ihm angekündigt. Allerdings hat sich die ein oder andere Sache etwas durch die Pandemie verschoben. In den letzten Jahren sah man ihn übrigens in der Serie „Detroiders" und im Film „Christmas Land". Die letzte Rolle von Richard Karn ist in der Fernsehserie „Pen15", wo er die Hauptrolle als Familienvater spielte.