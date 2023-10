Flammkuchen ist äußerst beliebt und kann man auch schnell zubereiten – gerade, wenn es mal schnell gehen muss, ist das eine perfekte Idee. Den Flammkuchen kann man auch mit der italienischen Küche kombinieren – und zwar mit Pasta.

Flammkuchen ist eine Spezialität aus dem Elsass, welcher besonders für seinen ausgerollten Boden aus Brotteig bekannt ist. Der Belag besteht aus rohen Zwiebeln, Speck und einer Creme aus Sauerrahm. Denn Flammkuchen kann man mit verschiedenen Zutaten belegen – wie wäre es beispielsweise mal mit Pasta? KUKKSI verrät das Rezept für Flammkuchen-Pasta.

So bereitet man Flammenkuchen-Pasta zu

Zutaten

250 g Fusilli (oder andere Nudeln wie Spaghetti)

150 g Frischkäse

300 g Kartoffel

150 g Zwiebeln

3 Frühlinkgszwiebeln

150 g Rohschinkenwürfel

½ TL Salz

½ TL Pfeffer (frisch gemahlen)

½ TL Muskat

1-2 EL (Rosmarin) Olivenöl

1-2 Kellen Pastawasser

20 g geriebener Parmesan

Vorbereitung

Ofen auf 220 Grad (Ober- / Unterhitze) vorheizen.

Pastawasser aufsetzen.

Zwiebel schälen, halbieren und in Halbkreise schneiden.

Frühlingszwiebeln waschen und danach in Ringe schneiden.

Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden.

Zubereitung

In eine flache Ofenform gibt man Zwiebel, Kartoffel und Rohschinken herein.

Anschließend kommen Gewürze und Olivenöl und danach alles miteinander vermischen.

In der Mitte kommt der Frischkäse hinzu.

Dann circa 25 Minuten im Ofen lassen.

Nun kann man die Pasta in der Zwischenzeit kochen. Und zwar zeitlich so, dass diese mit den Zutaten im Ofen fertig sind.

Danach nimmt man die Form wieder aus dem Ofen. Es kommen Frühlingszwiebeln und eine Kelle Pastawasser dazu, danach mit den anderen Zutaten vermischen.

Zum Schluss kommen dann die fertige Pasta sowie Parmesan dazu. Das Ganze gut verrühren – mit einer zusätzlichen Kelle Pastawasser wird es noch cremiger, ist aber kein Muss.