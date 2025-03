„Respektlos“: Oscars gedenken nicht an Michelle Trachtenberg (†39)

Die beliebte Schauspielerin Michelle Trachtenberg starb vor kurzem in Los Angeles. Es ist Tradition, dass bei den Oscars an tote Schauspielerinnen, Schauspieler und Filmschaffende gedacht wird. Doch bei der Gala fehlt die tote „Buffy“-Darstellerin.

In der Nacht zum Montag wurden die Oscars in Los Angeles verliehen. Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler wurden mit dem Goldjungen für ihre Leistungen geehrt.

Bei der Gala spielten auch andere Themen eine Rolle – so beispielsweise die verheerenden Waldbrände in Los Angeles. Auch an tote Schauspielerinnen und Schauspieler wurde gedacht – jedoch fehlt dabei ein Name.

Michelle Trachtenberg wurde bei den Oscars nicht erwähnt

Michelle Trachtenberg verstarb am 26. Februar mit nur 39 Jahren – diese wurde bei den Oscars in der Rubrik „In Memoriam“ jedoch nicht erwähnt. Morgan Freeman hat in einer emotionalen Rede dem verstorbenen Gene Hackman gedacht, doch Michelle Trachtenberg habe man glatt vergessen. Deshalb toben nun auch die Fans im Netz und bezeichnen das als „respektlos“. Unter anderem wurden auch an Filmgrößen wie Maggie Smith, Donald Sutherland und David Lynch gedacht.

„Absolut ekelhaft“: User toben im Netz

„Dass die Oscars Michelle Trachtenberg im Memoriam nicht geehrt haben, ist absolut ekelhaft“, schrieb ein Nutzer auf der Plattform X. „Michelle Trachtenberg hatte es verdient, beim ‚In Memoriam‘ gezeigt zu werden“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Das war tatsächlich sehr respektlos und Bulls***“, schreibt ein weiterer Zuschauer.

„Michelle Trachtenberg hat ihre Blumen verdient! #Oscars, das ist so traurig“ , schrieb ein X-Nutzer. Ein anderer Fan fügte hinzu: „Oh, verflucht, ihr alle, dass ihr Michelle Trachtenberg nicht aufgenommen habt. So respektlos.“

Michelle Trachtenberg war unter anderem durch die Serien „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ bekannt. Zudem habe sie auch in Filmen wie „17 Again – Back to High School“ (2009) und „Harriet, die kleine Detektivin“ (1996) mitgewirkt. Am 26. Februar 2025 wurde die Schauspielerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden – eine Autopsie hat die Familie jedoch abgelehnt. Offenbar stecken dahinter religiöse Gründe. Die genauen Todesumstände konnten deshalb nicht geklärt werden.