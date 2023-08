René Weller: Box-Legende und Reality-TV-Star ist tot!

René Weller ist tot. Die Box-Legende ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Große Bekanntheit erlangte er auch durch die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“.

Der Gesundheitszustand von René Weller hat sich in den vergangenen Monaten extrem verschlechtert. Die Box-Legende litt an Demenz. Nun die traurige Gewissheit: Im Alter von 69 Jahren ist er verstorben, wie seine Ehefrau jetzt bestätigte. „Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig, er hat geschrien, er hatte Schmerzen“, sagt Frau Maria in der Bild-Zeitung. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Demenz festgestellt. Er verstarb in seiner Wohnung, wo ihn seine Ehefrau Maria bis zuletzt pflegte.

Bei Instagram schrieb seine Frau: „Und plötzlich steht die Welt in Flammen und ein Moment wird zur Ewigkeit. My Love, ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen.“ Und weiter: „Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, Lachen zu hören und deine Hände zu spüren. Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe. Niemand kann dich ersetzen, denn so wie du, kann niemand mehr sein! Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren.“

Neben seiner Profikarriere als Sportler hat sich René Weller auch einen Namen als Reality-TV-Star gemacht und nahm in zahlreichen TV-Formaten teil – so war er unter anderem im „Sommerhaus der Stars“ oder „Die Alm“ auf ProSieben zu sehen.