Rekord-Orkan zieht auf Europa zu! Wie schlimm wird es in Deutschland?

Über dem Atlantik braut sich ein schwerer Sturm zusammen! Besonders Frankreich könne es hart treffen, aber auch in Deutschland droht in dieser Woche eine brisante Wetterlage.

Ein Orkan trifft auf die Küsten in Europa – und dieser Sturm ist so heftig, wie lange nicht mehr! Die Wettermodelle berechnen Windspitzen von bis zu 190 km/h. Der Orkan entwickelt sich auf dem Atlantik und nimmt danach Kurs auf Frankreich. „Wir merken diese Auswirkungen bereits jetzt durch den ständigen Regen, der vom Atlantik her kommt“, erklärt Karsten Brandt, Meteorologe von donnerwetter.de, in der Bild-Zeitung.

Ein Tief nach dem anderen donnert in unsere Richtung – über dem Atlantik zwischen Nordamerika und Europa braut sich derzeit etwas zusammen. Noch sind die Auswirkungen gering – das könnte sich in den kommenden Tagen jedoch ändern. Westfrankreich mit der Bretagne und dem Ärmelkanal bis herüber nach England gelten als Schwerpunkte des Sturms. Orkanböen bis 120 Stundenkilometer sind laut Wetterdiensten möglich, auf der offenen Küste können diese bis 200 km/h betragen. An den Küsten droht aufgrund der starken Winde und hohen Wellen eine schwere Sturmflut. Höhepunkt ist vor allem die Nacht zum Donnerstag. Zwar wird es am Freitag etwas ruhiger, aber bereits am Wochenende kündigt sich das nächste Sturmtief an.

Womit muss man in Deutschland rechnen?

Ob das Orkantief auch Deutschland treffen wird, zeigt sich noch. Das kommt vor allem auf die Windrichtungen an. Der Orkan könnte zwar in Richtung Norden ziehen, aber in deutlich abgeschwächter Form und wird vor allem den Norden der Republik treffen. Auch in der Westhälfte muss man mit Sturmböen rechnen. „In Deutschland müssen wir zumindest wachsam sein. Auch in den Niederlanden wird es einen Orkan geben. Und das ist nicht weit weg von uns“, so Karsten Brandt. Fakt ist aber: Auch in Deutschland wird das Wetter insgesamt sehr ungemütlich.