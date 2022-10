Rekord-Oktober? Knapp 30 Grad in den nächsten Tagen erwartet!

Der Oktober ist schon jetzt viel zu mild – und es könnte sogar noch viel wärmer werden. Sogar sommerliche Werte könnten erreicht werden: Der Wetterdienst rechnet mit knapp 30 Grad zum Wochenbeginn.

Der September war eher ziemlich nass und düster. Der Oktober zeigt sich von einer ganz anderen Seite – es könnte sogar nochmal sommerlich werden! Denn am Wochenende sind im Südwesten bis zu 27 Grad möglich. Das wäre theoretisch ein Sommertag – und das Ende Oktober! Immerhin: Damit können Heizkosten gespart werden.

Bis 27 Grad am Wochenende erwartet

Schon in den vergangenen Tagen war es viel zu warm. Wer Schnee sucht, wird derzeit in Deutschland nicht fündig – nicht mal auf der Zugspitze. Denn selbst auf dem höchsten Berg der Republik liegen die Werte tagsüber bei 10 Grad. Der Oktober ist auf dem besten Weg dahin, der wärmste aller Zeiten zu werden. Und wenn man sich die Temperaturen in den kommenden Tagen mal anschaut, könnte das tatsächlich auch eintreten.

Donnerstag und Freitag erreichen wir im Südwesten von Deutschland bereits 24 oder 25 Grad. Der Wärmehöhepunkt liegt dann am Samstag bei 27 Grad im Südwesten. Doch auch in anderen Regionen Deutschlands wird die 20 Grad-Marke beinahe überall geknackt. In der Sonne selbst könnten die Temperaturen dann bei rund 30 Grad liegen. Zwar herrscht morgens beinahe überall dichter Nebel, aber dieser löst sich im Tagesverlauf schnell auf. Dem DWD zufolge ist der Oktober bislang im Mittel in Deutschland der fünftwärmste seit 1881. Der Oktober 2001 war mit 12,5 Grad Durchschnittstemperatur der bisher wärmste, der kälteste mit 4,5 Grad kommt aus dem Jahr 1905. Schon gelesen? Heiz-Know-how: Mit diesen 11 Tipps sparst du Heizkosten!