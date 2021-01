Rebecca Reusch: Ex-Freundin des Schwagers erhebt schwere Vorwürfe!

Nun ist es schon mehr als zwei Jahre her, als die damals 15-Jährige Rebecca Reusch auf mysteriöse Weise verschwand. Doch nun belastet die Ex-Freundin den verdächtigen Schwager sehr. Kommt nun endlich eine grausame Wahrheit ans Licht?

Am 18. Februar 2019 verschwand das kleine blonde Mädchen aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin. Doch was so richtig passiert ist, kann man bis heute nicht genau klären. Bisher wurde immer wieder der Schwager verdächtigt. Doch eindeutige Beweise gab es bisher noch nicht. Doch nun gibt es neue schwere Vorwürfe gegen den damals 27-Jährigen. Sie hat nämlich gegenüber den Behörden Aussagen getätigt haben.

Ex-Freundin des Verdächtigen erhebt schwere Vorwürfe

Die beiden Journalistinnen Miriam Arndts und Lena Niethammer haben sich der Aufgabe gestellt, im Fall Rebecca Reusch neue Dinge zu enthüllen und das Verschwinden des Mädchens aufzuklären. Nun haben sie in ihrem gemeinsamen Podcast ,,Im Dunkeln – Der Fall Rebecca Reusch” eine Frau namens Angie zitiert. Sie soll die Ex-Freundin von dem verdächtigen Schwager Florian R. gewesen sein. ,,Es gab nicht nur die tollen Zeiten, ihm ist öfter mal die Hand ausgerutscht, er ist fremdgegangen, aber das habe ich alles übersehen, da er mein erster Freund war”, soll sie gesagt haben. Er soll schon viele Jahre vorher handgreiflich geworden sein. ,,Da hat er mich eingesperrt, weil ich nicht einkaufen gehen sollte. Und als ich mich dagegen gewehrt habe, hat er mir ins Gesicht geschlagen, mich aufs Bett geschmissen und ist selbst einkaufen gegangen”, soll sie fortgesetzt haben.

Nicht die Einzige, die von Gewalt berichtet

Diese Aussagen sind aber nicht die Einzigen, die Florian R. in ein dunkles Licht rücken. Auch eine andere Ex-Geliebte berichtet von Gewalt in der Beziehung. Doch anders als Angie will sie anonym bleiben. Sie sei in ihrer Jugend mit Florian R. zusammen gewesen sein. Dabei soll er sie sogar die Treppen heruntergetreten haben. Doch dass er gewalttätig gegenüber seiner Freundin ist, kam erst Jahre später raus, als er es auf einer Party beim Flaschendrehen ausgeplaudert haben soll. Er selbst wolle sich dazu aber gegenüber den Journalistinnen nicht äußern.