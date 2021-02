Rebecca Reusch: Das ist der Stand der Ermittlungen!

Es ist schon zwei Jahre her: Rebecca Reusch ist spurlos verschwunden. Seitdem gibt es von dem 15-jährigen Mädchen aus Berlin kein Lebenszeichen. Nun hat sich die Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen geäußert.

Die Ermittler glauben, dass Rebecca Reusch am 19. Februar 2019 das Haus ihrer Schwester Jessica und ihres Schwagers Florian R. nicht mehr lebend verlassen hat. Ihre Mutter Brigitte Reusch zweifelt daran und glaubt noch immer, dass ihre Tochter am Leben ist. Zwischenzeitlich stand der Schwager sogar unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. “Das Verhältnis zu unserem Schwiegersohn, möchte ich nochmal betonen, ist wie immer gut. Sehr gut. Ich sag’ einfach mal sehr gut. Weil, es hat sich nichts verändert zwischen uns”, sagt die Mutter von Rebecca in einem Interview mit RTL.

Brigitte Reusch appelliert an Zeugen

Sie appelliert auch an Zeugen, welche sich vielleicht noch nicht gemeldet haben. “Ich möchte die bitte nochmal aufrufen, dieses zu tun. Weil es wirklich sehr wichtig ist. Das tut mir leid, dass ich das jetzt auf diesem Wege veröffentliche, aber ich habe immer wieder den Zeugen angeschrieben und er möge doch bitte sich melden bei unserem Anwalt”, so Brigitte Reusch. Zwar gab es bisher zahlreiche Hinweise – aber keiner hat zur Aufklärung des Falles geführt.

Staatsanwalt äußert sich zu Ermittlungen

Zwar haben die Ermittler keine Hoffnungen mehr, dass das Mädchen lebend gefunden wird. Die Ermittlungen gehen aber weiter – doch wie ist da eigentlich der Stand? “Es werden noch Ermittlungen geführt, gerade auch im Moment im Ausland, ob das Handy von Rebecca (…) seit ihrem Verschwinden, irgendwo aufgetaucht sein könnte”, sagt Staatsanwalt Martin Glage zu RTL. Es würde sich bei Rebecca Reusch nicht um einen “Cold Case” handeln – also ein Fall, welcher zu den Akten gelegt wird. “Nein, soweit sind wir noch nicht”, erklärt er. Schon gelesen? Rebecca Reusch: Ex-Freundin des Schwagers erhebt schwere Vorwürfe!