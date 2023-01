Reality- und Castingshows: Das sind die TV-Highlights 2023!

Ob „Deutschland sucht den Superstar“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Der Bachelor“: Das Fernsehen hat auch 2023 viele Reality- und Castingshows zu bieten. KUKKSI stellt die Highlights in den kommenden Monaten vor.

Bei Reality-TV kann man wunderbar abschalten. Zoff, Zickenkrieg oder Emotionen sind hier an der Tagesordnung. Und auch das ein oder andere Geständnis verraten die Stars in den Formaten. Und dann gibt es noch die Castingshows, wo Sänger:innen oder auch Models wie bei GNTM groß rauskommen wollen. Doch welche TV-Shows laufen genau? Hier findest du einen Überblick.

Das sind die Reality- und Castingshow-Highlights 2023

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Einer DER Highlights direkt zu Jahresbeginn ist die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zwölf deutsche Stars unter freiem Himmel, mitten im australischen Dschungel – dem gefährlichsten der Welt. Die giftigsten Pflanzen und die gefährlichsten Tiere sind hier zu Hause. Wer bleibt im Camp immer noch so souverän, wie sonst nur auf dem roten Teppich? Wie gehen die Stars zwischen Kakerlaken, Schlangen und Spinnen mit Stress um? Nicht nur das Dschungelgetier macht zu schaffen, sondern auch die Ängste, Eigenarten und Gemütslagen ihrer Mitcamper:innen. Die neue Staffel vom Dschungelcamp startet am 13. Januar 2023 bei RTL.

„Deutschland sucht den Superstar“

Jetzt geht Europas erfolgreichste Talentshow in die Jubiläumsstaffel bei RTL. 20 Jahre „Deutschland sucht den Superstar“ – da darf Dieter Bohlen natürlich nicht fehlen, das weiß auch der Poptitan: „DSDS? Das D steht für Dieter!“ Große Stimmen, extravagante Freigeister und das alles mit einem Augenzwinkern – das ist DSDS. Dazu ein Dieter Bohlen, wie man ihn kennt und liebt. Kurzum: Alles, was die DSDS Fans lieben, bekommen sie zum Jubiläum wieder. RTL zeigt die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ab dem 14. Januar 2023.

„Der Bachelor“

Zu den Reality-Highlights zählt auch „Der Bachelor“. Bereits in den vergangenen Jahren haben TV-Kavaliere in der Kuppelshow ihre große Liebe gefunden. Und auch diesmal wird wieder ein Junggeselle nach der großen Liebe suchen. Bisher sind aber wenige Details zur neuen Staffel bekannt (Stand 05.01.2023). RTL hat noch nicht den neuen TV-Kavalier bekanntgegeben und auch ein Sendetermin wurde noch nicht offiziell bestätigt.

First Dates – Promi-Spezial

Seit 2018 arrangiert Roland Trettl für die VOX-Dating-Doku „First Dates – Ein Tisch für zwei“ Blind Dates zwischen zwei Singles aus ganz Deutschland. Das Besondere diesmal: In seinem Restaurant begrüßt er erstmals prominente Singles, die auf Menschen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Mit dabei: die Schauspieler:innen Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht, Bela Klentze und Andreas Guenther sowie Sportreporter Werner Hansch, Dschungelkönig Prince Damien und Sänger Vincent Gross. Die beiden Episoden zeigt VOX am 30. Januar 2023 und sind auch bei RTL+ verfügbar.

„Germany’s next Topmodel“

Wer wird das schönste Mädchen? Heidi Klum sucht auch 2023 wieder sein Topmodel. Und das Interesse an der Show ist so riesig wie nie! Denn die vergangene Staffel verbuchte Rekordquoten – auch 2023 sind wieder hohe Einschaltquoten für ProSieben garantiert. Es wird wieder ein harter Konkurrenzkampf zwischen den angehendnen Models, aber am Ende kann nur Eine die Modelkrone mit nach Hause nehmen. Die neue GNTM-Staffel zeigt ProSieben ab Februar.

„Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“

Erneut beziehen 8 prominente Ex-Paare gemeinsam eine Villa, um herauszufinden: Hat die Zeit alle Wunden geheilt? Oder herrschen noch immer Eifersucht und Zwietracht? Werden sie es trotz Trennung schaffen, an einem Strang zu ziehen, sich zu vertrauen und gemeinsam zu kämpfen? Mit dabei sind auch mehrere Paare, die den Treuetest bei „Temptation Island“ nicht überstanden haben und getrennte Wege gehen. Die neue Staffel zeigt RTL ab Frühjahr 2023.

Auch diese Formate kommen 2023 ins Fernsehen

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Highlights. Zwar ist „Let’s Dance“ kein Reality- oder Castingformat, aber zählt zu den beliebtesten Shows im Fernsehen und wird auch in diesem Jahr wieder ausgestrahlt. Die Kultfamilien „Die Geissens“ und „Die Wollnys“ dürfen bei RTLZWEI nicht fehlen und natürlich geht auch „Promi Big Brother“ in SAT.1 wieder in eine neue Runde. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!