Reality-Star öffnet Beauty-Akte: DAS ist alles Fake an Daniela Büchner!

Daniela Büchner kennt man nicht nur aus „Goodbye Deutschland“, sondern hat sich in den vergangenen Jahren auch eine große Community bei Instagram aufgebaut. Der Reality-Star spricht jetzt offen über ihr Äußeres.

Bei Instagram wollte Daniela Büchner anderen Frauen Mut machen. Denn man solle sich nicht an sozialen Netzwerken und vermeintlichen Idealen orientieren, sondern auf das reale Leben. „Während du auf Instagram durch die Bilder scrollst, erinnere dich immer daran, dass das echte Leben in deinem Herzen stattfindet. Dein Lächeln, deine Familie, dein Umfeld, Bilder könnten dir das Gefühl geben, als wärst du nicht genug. So als müsstest du immer mehr sein, aufregender, schöner, beliebter, besser. Das ist eine Lüge! DU bist echt! DU bist wunderschön! DU bist genug“, schreibt die Auswanderin zu einem Schnappschuss und zeigt sich dabei in einem grünen Outfit.

Das hat Daniela Büchner an ihrem Körper machen lassen

Ein Follower kauft ihr das jedoch nicht ab. Denn Promis würden sich zu „optischen Geiseln“ machen, heißt es in einem Kommentar zu dem Foto. Stars und Sternchen würden sich perfekt darstellen, „indem ihr hier was absaugt, da was hinmacht, ob es Silikon ist oder unterspritzen. […] Hauptsache, es sieht perfekt aus!“. Das wollte Daniela Büchner nicht auf sich sitzen lassen und hat Klartext in dem sozialen Netzwerk gesprochen. Mit den Worten „Es ist mal wieder soweit“ hat Danni jetzt ausgeplaudert, an welchen Stellen am Körper sie bereits nachgeholfen hat. Laut RTL sagt sie:

Ja, ich trage Extensions. Machen ja so einige und ich fühle mich sehr wohl damit!

Ja, ich habe eine Busen-OP hinter mir. Ich meine: Vier Schwangerschaften, drei Babys gestillt. Es waren gefühlt Quarktaschen für mich.

Ja, ich habe schon öfters mal Botox benutzt. Ich meine: Mit 45 ist das doch völlig ok, oder?

Ja, ich habe einige Kilos verloren. Na und? P.S.: Habe und werde mir kein Fett absaugen lassen.

Daniela Büchner sagt dann zum Schluss: „Und um darauf zurückzukommen, was ich geschrieben habe: Wir Frauen sind alle schön – jede auf ihre Art und Weise!“ Dass Danni immer wieder Kritik im Netz ausgesetzt ist, ist nichts Neues. Jedoch sieht es die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin locker und nimmt es locker.