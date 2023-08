Reality-Star Eva Benetatou an Bord: Todesangst im Horror-Flug nach Ibiza

Das Unwetter über die Balearen-Inseln sorgte am Sonntag für einen Ausnahmezustand – auch im Flugverkehr. Bei einem Flug von Hamburg nach Ibiza spielten sich dramatische Szenen ab. Reality-Star Eva Benetatou war an Bord und berichtet bei Instagram über den Horror-Flug.

Ganz spontan habe Eva Benetatou eine Einladung von Claudia Obert bekommen. Der Reality-Star wollte dann mit Eurowings von Hamburg nach Ibiza fliegen – doch dort ist sie nie angekommen. Eva Benetatou arbeitete selbst einige Jahre als Flugbegleiterin – einen solchen Flug habe sie jedoch noch nie erlebt. „In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so einen krassen Flug!“, berichtet der Reality-Star bei Instagram. Nach dem Flug sei sie „krass traumatisiert“ gewesen. Eva Benetatou dachte, dass ihr Leben vorbei sei. „Wir sind komplett durchgeschüttelt und gerüttelt worden, einmal hoch an die Decke geknallt. Das Flugzeug flog einfach nur wirr durch die Gegend, gefühlt“, erzählt die ehemalige Flugbegleiterin.

Flieger sackt um 1000 Meter in einer Minute ab

Aufgrund des starken Unwetters bekam die Maschine keine Landeerlaubnis und kreiste während dem Unwetter über den Balearen. Für die Passagiere ein Horror-Erlebnis! „Ich meine, dass der Kapitän dann einen Landeanflug versucht hat, bei dem es zu einem brutalen Sinkflug kam. Der Flieger kippte unkontrolliert von rechts nach links“, erzählte Passagier Olli L. in der Bild-Zeitung. Es kam zu einem krassen Sturz über den Wolken – die Maschine sackte innerhalb einer Minute um 1000 Meter ab. „Ich habe gesehen, wie die Stewardess anfing zu weinen, sie hat sich weggedreht. Da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist“, so der Passagier weiter. Die Stewardess haben angefangen zu wein, Menschen seien an die Decke geflogen und ein Fluggast sei kollabiert.

Auch Eurowings selbst hat sich geäußert. „Nach der Landung wurde das Flugzeug aufgrund der durchflogenen Wetterlagen von außen einer Sicht-Inspektion durch Techniker unterzogen – einen Blitzeinschlag können wir allerdings für diesen Flug nicht bestätigen“, erklärt ein Sprecher der Airline in der Bild-Zeitung. „Für die Sicherheit der Passagiere und Besatzung hat auf dem Flug EW7514 aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden“, heißt es in dem Statement weiter. Nach Ibiza ging es nicht mehr – der Flieger konnte später in Alicante notlanden.