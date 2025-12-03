Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Reality-Star Criscilla Anderson (†45) verkündet ihren eigenen Tod

    gepostet am

    Criscilla Anderson
    Instagram / criscilla

    Traurige Nachrichten aus der Reality-Welt: Criscilla Anderson ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Bekannt war sie vor allem aus der Netflix-Serie „Country Ever After“.

    Vor sieben Jahren wurde Darmkrebs bei Criscilla Anderson festgestellt. Nun hat die Reality-Bekanntheit den Kampf gegen die Krankheit verloren und ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

    „Ich bin nicht fort … Ich bin zu Hause“

    Auf dem Instagram-Kanal von Criscilla Anderson wurde eine Nachricht veröffentlicht, welche die Hip-Hop-Tänzerin vor ihrem Tod selbst verfasst hat: „Wenn du das hier liest, bin ich endlich friedlich und von Liebe umgeben in die Arme von Jesus übergegangen. Bitte bleib nicht im Dunkel dieses Moments. Ich habe gekämpft und tief geliebt. Ich bin nicht fort … Ich bin zu Hause.“

    Tanner Martin
    Tanner Martin wird Vater - dann verkündet der Influencer seinen eigenen Tod

    Criscilla Anderson hinterlässt drei Kinder – und an diese richtet sie in dem Post persönliche Worte. „Ethan, du hast mich zur Mutter gemacht. Ich stehe noch immer neben dir und feuere dich an. Savannah, mein Bonus-Mädchen – du warst ein Geschenk, von dem Gott wusste, dass ich es brauche. Emmarie, meine Jesus-liebende Tänzerin – tanze durch jede Saison. Everleigh, mein heller Funke – jage deinen Träumen mutig und ohne Angst“, heißt es bei Instagram.

    Zahlreiche Fans und Kollegen trauern um den Reality-Star. „Einfach verheerend. Wirklich. Ich habe nie aufgehört zu beten und werde weiter für ihre Familie, ihre Kinder und dafür beten, dass ihr Name weiter ausgesprochen wird. Gott hat sie“, schreibt beispielsweise Schauspielerin Viola Davis in den Kommentaren. Criscilla Anderson hatte in den sozialen Netzwerken oft über ihre Krankheit gesprochen und teilte dazu regelmäßige Updates. Das Wichtigste war ihr die Familie – und trotz der Krankheit versuchte sie, ein normales Leben zu führen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023