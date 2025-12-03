Reality-Star Criscilla Anderson (†45) verkündet ihren eigenen Tod

Traurige Nachrichten aus der Reality-Welt: Criscilla Anderson ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Bekannt war sie vor allem aus der Netflix-Serie „Country Ever After“.

Vor sieben Jahren wurde Darmkrebs bei Criscilla Anderson festgestellt. Nun hat die Reality-Bekanntheit den Kampf gegen die Krankheit verloren und ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

„Ich bin nicht fort … Ich bin zu Hause“

Auf dem Instagram-Kanal von Criscilla Anderson wurde eine Nachricht veröffentlicht, welche die Hip-Hop-Tänzerin vor ihrem Tod selbst verfasst hat: „Wenn du das hier liest, bin ich endlich friedlich und von Liebe umgeben in die Arme von Jesus übergegangen. Bitte bleib nicht im Dunkel dieses Moments. Ich habe gekämpft und tief geliebt. Ich bin nicht fort … Ich bin zu Hause.“

Criscilla Anderson hinterlässt drei Kinder – und an diese richtet sie in dem Post persönliche Worte. „Ethan, du hast mich zur Mutter gemacht. Ich stehe noch immer neben dir und feuere dich an. Savannah, mein Bonus-Mädchen – du warst ein Geschenk, von dem Gott wusste, dass ich es brauche. Emmarie, meine Jesus-liebende Tänzerin – tanze durch jede Saison. Everleigh, mein heller Funke – jage deinen Träumen mutig und ohne Angst“, heißt es bei Instagram.

Zahlreiche Fans und Kollegen trauern um den Reality-Star. „Einfach verheerend. Wirklich. Ich habe nie aufgehört zu beten und werde weiter für ihre Familie, ihre Kinder und dafür beten, dass ihr Name weiter ausgesprochen wird. Gott hat sie“, schreibt beispielsweise Schauspielerin Viola Davis in den Kommentaren. Criscilla Anderson hatte in den sozialen Netzwerken oft über ihre Krankheit gesprochen und teilte dazu regelmäßige Updates. Das Wichtigste war ihr die Familie – und trotz der Krankheit versuchte sie, ein normales Leben zu führen.