Reality ist bei uns zu Hause: So wird 2021 bei KUKKSI!

Kein anderes Teeniemagazin berichtet so intensiv über Reality-TV wie KUKKSI. Und im Jahr 2021 legen wir noch eine Schippe drauf: Wir verraten, welche Pläne das Reality-Teenie-Magazin hat.

Ob “Der Bachelor”, “Das Sommerhaus der Stars”, “Love Island”, Dschungelcamp oder “Germany’s next Topmodel” – Reality-TV ist bei KUKKSI zu Hause. Bei uns bekommst du auch 2021 die heißesten News zu den Shows und wir sprechen exklusiv mit den Kandidaten und Promis.

Exklusivität trotz Corona

In den vergangenen Jahren berichteten wir von allen großen Red-Carpet-Events und TV-Shows – das wird aufgrund der Gesundheitslage vorerst auch weiterhin nicht möglich sein. Denn nach wie vor finden keine Veranstaltungen statt. Sollte sich das aber im Laufe des Jahres wieder ändern, sind wir natürlich vor Ort. Dennoch führen wir zahlreiche Interviews und die Exklusivität geht dabei nicht verloren – diese finden aufgrund der Situation meist telefonisch oder per Videokonferenz statt. Doch auch immer mal wieder gibt es derzeit persönliche Interviews – natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und genügend Abstand. Regelmäßig müssen unsere Reporter – gerade bei Reisen nach Spanien oder auch innerhalb von Deutschland – zum Corona-Test.

Reality-TV

Neben der Berichterstattung über Stars sowie dem weiteren Themenspektrum wie Life, Love oder Wissen und aktuellen Ereignissen werden wir vor allem intensiv den TV-Bereich weiter ausbauen – dieser hatte bereits in den vergangenen Jahren den höchsten Stellenwert. Das Teenie-Reality-Magazin Nr. 1 in Deutschland wird dabei noch umfassender über alle Reality-TV-Formate berichten als sonst – und da ist 2021 einiges los. Denn RTLZWEI kündigte nicht nur zwei Staffeln von “Love Island” an, sondern auch “Promis unter Palmen” in SAT.1 geht in die nächste Runde. Und natürlich gibt es unter anderem neue Staffeln von “Der Bachelor”, GNTM, “Das Sommerhaus der Stars”, DSDS, “Promi Big Brother” oder auch Shows wie “The Masked Singer”, die Dschungelshow bei RTL oder “Let’s Dance”. Und natürlich erfährst du auch alles über deine Soaps – KUKKSI berichtet wie kein anderes Magazin seit Beginn an über “Berlin – Tag & Nacht” und das wird auch so bleiben.

KUKKSI ist auch 2021 auf Mallorca

Schon seit Jahren sind wir als einziges Teeniemagazin in der Hauptsaison auf Mallorca und berichten von und über die Insel – der Ort, wo Teenager ihren ersten Party-Urlaub verbringen. Dabei scheuen wir keine Mühen und Kosten – nur um das in Zahlen mal festzuhalten: Pro Saison geben wir einen fünfstelligen Betrag aus. Vor Ort sprechen wir mit den Ballermann-Stars und berichten aus dem Megapark – wenn dieser natürlich geöffnet hat. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Party-Tempel zuletzt nicht geöffnet. Und auch 2021 werden wir umfassend aus Mallorca berichten – ob es eine richtige Saison wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch noch keiner sagen. Denn die Balearen-Insel ist derzeit einer der Corona-Hotspots in Spanien. Fakt ist aber: Ab März 2021 sind wir unter Einhaltung aller Hygieneregeln auf der Insel.

Relevante und wichtige Themen

Zwar liegt der Fokus bei KUKKSI auf Unterhaltung, aber auch wichtige Themen oder Aufklärung spielen eine große Rolle. So führten wir 2020 unter anderem ein Interview mit LINKE-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Und immer zur Bundestagswahl fragen wir Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien an – also CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD. Diese steht 2021 wieder an und daher planen wir in dem Jahr eine Interview-Reihe mit zahlreichen Spitzenpolitikern und stellen Fragen zu Themen, die für Teenager besonders relevant sind – beispielsweise zur Schul- oder Bildungspoltik. Seit Februar 2020 berichten wir intensiv über das Coronavirus – das Thema wird uns auch noch eine Weile begleiten und noch öfter in unserer Berichterstattung vorkommen.

An dieser Stelle wünschen wir euch einen guten Rutsch, ein erfolgreiches Jahr 2021 und bleibt vor allem gesund.