„Raus aus den Schulden“: Peter Zwegat (†74) verzweifelte an Nadja Abd el Farrag (†60)

Nadja Abd el Farrag alias Naddel ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Der TV-Star hatte nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern auch Geldsorgen. Schuldnerberater Peter Zwegat verzweifelte in der TV-Sendung „Raus aus den Schulden“ an Naddel – und hat letztendlich hingeschmissen.

Peter Zwegat (†74) half Menschen, welche sich in finanziellen Problemen befanden oder einen großen Schuldenberg hatten. Und das oft mit Erfolg! Einer seiner prominentesten Schützlinge war Nadja Abd el Farrag (†60). Im Jahr 2016 bekam die bekannte Persönlichkeit sogar eine Special-Ausgabe der RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“.

„Frau Abd el Farrag glich zu dem Zeitpunkt einem Obdachlosen“

Damals war Naddel hoch verschuldet und hauste mit ihrem Hund in einem kleinen Hotelzimmer. Selbst Peter Zwegat, welcher in seiner langen Laufbahn schon vieles erlebt hatte, war geschockt von den Umständen. „Frau Abd el Farrag glich zu dem Zeitpunkt einem Obdachlosen. Sie hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste“, erklärte der Schuldnerberater.

Im Jahr 2018 trafen Peter Zwegat und Nadja Abd el Farrag erneut aufeinander. Doch auch hier war Naddel nicht zuverlässig und hat immer wieder wichtige Termine sausen lassen. Für Peter Zwegat war es ein hoffnungsloser Fall und schmiss letztendlich hin. „Wissen Sie, wie man Menschen wie Sie nennt? Sie sind ordentlich blöd!“, lauteten seine letzten Worte. Am 9. Mai ist Naddel im Alter von 60 Jahren verstorben. Laut Medienberichten ist die Todesursache offenbar Organversagen. Sie starb in einer Hamburger Klinik. Zuletzt war ihre finanzielle Situation offenbar nicht besser und hat verlauten lassen, dass sie nur eine Rente von 200 Euro erhalten würde.

Darum ging es in der Special-Ausgabe von „Raus aus den Schulden“ mit Naddel

Peter Zwegat trifft auf Nadja Abd el Farrag, die ganz unten angekommen scheint. Sie hat keine nennenswerten Einnahmen, ist wohnungslos, hat Schulden und sie ist auch perspektivlos. Sie pendelt zwischen drei Adressen: Nadjas Mutter, eine Freundin und ein Hotel – in dem sie als nicht zahlender Gast geduldet wird.

Ihr Hab und Gut lagert in einer Lagerhalle. Nadja wünscht sich zwei Dinge: einen Job, der sie erfüllt und eine eigene Wohnung. Gerne erinnert sie sich an die Zeit, als sie in einem Altenheim gearbeitet hat und wünscht sich einen ähnlich erfüllenden Job zurück.

Nadja wirkt nicht in sich ruhend und sie fühlt sich in ihrer Haut nicht wohl. Peter Zwegat braucht in diesem Fall Hilfe. Der kompetente Zahlenmann aus Berlin schaltet von Anfang an eine Psychologin in den Fall ein. Er hat von der angeblichen Alkoholsucht gelesen und möchte Nadja Hilfe anbieten. Am Ende überrascht die Diagnose der Psychologin. Durch sie kann Nadja echte Hilfe erfahren.

Peter Zwegat bemüht sich um einen Job für Nadja und um ein Altenheim, in dem sie arbeiten kann. Und er hilft bei der Wohnungssuche. Doch auch die Arbeit mit Prominenten ist immer wieder von Rückschlägen geprägt. Und auch eine Nadja Abd el Farrag sagt dem Schuldnerberater nicht immer die Wahrheit.